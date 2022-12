Golf de l’Open d’Australie : Adam Scott partage la tête à mi-parcours ; Hannah Green deux sans faute chez les femmes | Nouvelles du golf

Adam Scott détient une part de la tête à mi-chemin à Melbourne

L’ancien n ° 1 mondial Adam Scott a tiré un tour de la journée 63 pour prendre une part de la tête à mi-chemin à domicile à l’Open d’Australie ISPS Handa.

Le joueur de 42 ans a inscrit un aigle et cinq oiselets lors d’une journée sans bogey au Victoria GC, l’un des deux parcours utilisés dans l’événement, pour le faire passer à huit sous aux côtés du leader du jour au lendemain David Micheluzzi.

Scott a suivi deux birdies lors de ses quatre premiers trous avec des gains consécutifs à partir du dixième, l’Australien ajoutant un birdie à courte portée au par-trois 14e, puis passant de longue portée à eagle le dernier par-cinq.

Adam Scott a déjà remporté l’Open d’Australie en 2009

“J’ai en quelque sorte tempéré mes attentes sur tout, ma propre capacité aujourd’hui et ce que je peux faire pour le terrain de golf”, a déclaré Scott. “J’avais vraiment l’impression que je devais venir ici, vraiment ne pas prendre de risques, ne rien pousser. Même quand je me suis relaxé, j’ai réussi à le mettre dans une bonne position et à éliminer les ennuis et à ne pas faire d’erreurs.”

Michleuzzi était sur la bonne voie pour conserver son avance du jour au lendemain jusqu’à ce que deux bogeys sur ses trois derniers trous le voient clôturer un deuxième tour 71 à Kingston Heath GC, le ramenant à huit sous, la paire tenant un coussin à trois coups sur leurs plus proches challengers. .

Josh Geary, Haydn Barron et Gunner Wiebe se partagent la troisième place avec cinq sous, avec l’espoir de la Ryder Cup Nicolai Hojgaard dans le groupe quatre derrière après un un sous 71.

L’Anglais Tom Lewis est cinq derrière, tandis que le favori d’avant-tournoi Cameron Smith – à la poursuite d’une deuxième victoire consécutive – est assis sur la marque de coupe projetée à deux sur.

Cameron Smith a affiché plus de rondes normales lors de chacun des deux premiers jours

La grande gagnante Hannah Green mène la composante féminine de l’événement inaugural mixte après avoir tiré un six moins de 66 ans au Victoria Golf Club, avec l’ancien n ° 1 mondial sud-coréen Shin Jiyai à deux coups derrière.

Australian Green a également terminé en beauté, remportant des birdies les 16 et 18 après un aigle sur le 15 par quatre pour tirer deux de Shin – qui a affiché un 68 au deuxième tour.

La championne de l’AIG Women’s Open Ashleigh Buhai a tiré un 69 à Kingston Heath pour être à quatre coups de Green dans un groupe de sept sous, tandis que la n ° 4 mondiale Minjee Lee se dirige vers le week-end six coups en arrière.

