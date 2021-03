Golf Channel de NBC est accusé de milieu de travail hostile, de sexisme, de misogynie et de harcèlement

Seize femmes qui travaillaient auparavant à Golf Channel et deux autres employées actuelles font écho aux allégations de sexisme, de misogynie et de harcèlement contre le réseau appartenant à NBC.

L’ancienne présentatrice à l’antenne Lisa Cornwell a porté l’accusation pour la première fois devant la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi en 2020, mais s’est exprimée plus publiquement dans une interview de podcast de janvier dans laquelle elle a déclaré qu’elle n’était qu’une des « douzaines et dizaines » de femmes ayant des expériences similaires à Golf Channel.

«Ce que j’ai vécu … n’est rien comparé à ce que des dizaines et des dizaines de femmes de ce réseau ont dû affronter au fil des ans», a-t-elle déclaré au podcast de golf No Laying Up le 4 janvier.

Maintenant, le Washington Post rapporte de nouvelles allégations, y compris celle d’une femme qui dit avoir été harcelée sexuellement dans les courriels de son patron chez Golf Channel alors qu’elle était assistante de production indépendante de 22 ans.

«J’aimerais vous faire l’amour et je rêve de vous tous les matins», lui a écrit le superviseur, selon le Washington Post. «Ressentez-vous un lien avec moi de cette façon. Sinon, pas de problème. Nous aurons la même relation de travail que nous avons eue. La dernière chose que je veux faire, c’est te faire peur.

Le porte-parole de la NBC, Greg Hughes, a déclaré que le superviseur avait été suspendu puis licencié.

Cependant, dans un courriel adressé aux Ressources humaines, la victime présumée a déclaré qu’elle ne se sentait pas soutenue par le réseau.

« Je veux avoir confiance que Golf Channel me soutient, la victime, sur cette question, mais ce n’est pas ce que j’ai ressenti pour le moment », a-t-elle écrit dans un e-mail examiné par le Washington Post. « Je me sentais plus comme si j’étais celui qui était jugé. »

En réponse au rapport du Post, Hughes a déclaré au journal que «la grande majorité» des allégations avaient déjà été examinées, ajoutant que «des mesures appropriées avaient été prises».

Hughes a également déclaré que le réseau «défendrait vigoureusement cette affaire».

D’autres allégations incluent des conversations obscènes, comme une discussion de 2019 dans laquelle des employés masculins ont comparé les golfeurs asiatiques de la LPGA à des poupées sexuelles japonaises.

Jen Johnson, une ancienne employée, a déclaré qu’elle gagnait moins que ses homologues masculins et qu’un superviseur lui a déjà demandé si le fait d’avoir un enfant aurait un impact négatif sur sa carrière.

Hughes a déclaré que le superviseur était discipliné, mais que Johnson n’avait jamais soulevé de préoccupations concernant les écarts de rémunération.

Le studio mobile Golf Channel lors de la 2e ronde du tournoi de golf Champions TOUR Mitsubishi Electric Classic le 20 avril 2019 au TPC Sugarloaf à Duluth, Géorgie

Chelsea Kite, qui a passé 12 ans au réseau, a déclaré qu’elle avait interrogé le directeur technique John Winch sur ses performances professionnelles, mais il a refusé de donner une réponse honnête.

«Les femmes et les personnes de couleur gouvernent le monde», a-t-elle dit. «Nous vivons dans un monde RH.»

Kite a ajouté: « En raison de la façon dont le monde changeait, il avait peur de parler aux femmes et aux noirs au travail. »

S’adressant au Post, Winch a admis qu’il regrettait la façon dont il avait répondu, affirmant qu’il cherchait une raison de le signaler aux RH après plusieurs désaccords.

Il a ensuite été licencié après que Kite ait signalé l’incident aux ressources humaines.

Cependant, Kite a également été licenciée pour ce que Hughes prétend être des problèmes avec ses performances professionnelles.

«J’ai l’impression qu’ils me punissaient pour avoir pris la parole», a déclaré Kite. «J’enseigne la radiodiffusion au lycée en ce moment. Il m’a fallu beaucoup de temps pour être mentalement d’accord avec ça.

Haley Zagoria, une employée de Golf Channel dans le département marketing en 2016 et 2017, a déclaré qu’elle avait été ignorée pour une promotion et que le directeur principal Mark Summer lui avait dit plus tard qu’elle n’avait pas été choisie parce que c’était un « environnement masculin ».

Hughes a déclaré au Post que Summer n’était pas le dernier mot sur cette décision.

«C’était mon premier travail», a déclaré Zagoria au Post. «J’avais l’habitude de pleurer en rentrant du travail tout le temps. Je ne pouvais plus le faire. C’était tellement toxique et il n’y avait aucune opportunité de croissance pour moi.

L’ancienne directrice des produits et de la technologie de Golf Channel, Laura Laytham, a déclaré qu’elle avait parlé au vice-président des ressources humaines du fait que ses collègues masculins rejetaient son travail et ses contributions, mais personne n’est intervenu.

« C’était juste un club de garçons », a déclaré Laytham.

Cornwell a déclaré qu’elle avait eu des frictions avec l’hôte en ondes et ancien golfeur professionnel Brandel Chamblee (photo), bien qu’elle ne l’ait pas accusé de harcèlement sexuel.

Cornwell affirme également que Summer, s’adressant aux employés, a ridiculisé une présentatrice en ondes pour avoir lutté contre les problèmes d’anxiété en 2016.

« La personne qui dirige ce dîner, et il y a 15 personnes là-bas, il est à la tête de Golf Central », a-t-elle déclaré au podcast No Laying Up le 4 janvier. amusant de lui. Je me suis levé, c’est un de mes amis, j’ai dit « Que faisons-nous? Nous ne faisons pas ça. Ce n’est pas qui nous sommes. » ‘

En 2018, elle dit qu’elle et l’ancre Brandel Chamblee ont commencé à avoir des frictions à la suite d’une erreur d’antenne qu’elle a certes commise.

C’est alors, affirme-t-elle, que le réseau a commencé à réduire ses affectations sans aucune explication.

Cornwell dit qu’elle a été retirée de la couverture du réseau des championnats de la NCAA de l’année prochaine, qui devaient se tenir à l’Université de l’Arkansas, où elle avait joué collégialement.

«J’avais toujours accueilli les NCAA féminines depuis que j’étais à Golf Channel», a-t-elle déclaré. « Je reçois un e-mail de planification indiquant que je ne serais pas l’hôte cette année-là à Arkansas, que j’avais été rétrogradé au poste de journaliste et qu’ils n’avaient même pas le courage de me le dire. »

Lisa Cornwell de Golf Channel s’entretient avec le commissaire de la LPGA Michael Whan en tant que John Veihmeyer, président mondial de KPMG International et directeur général de la PGA d’Amérique Pete Bevacqua regarde après que le Sahalee Country Club a été choisi comme site 2016 pour le championnat de la PGA féminine de KPMG au début de la troisième manche du championnat de la PGA féminine KPMG sur le parcours ouest au Westchester Country Club le 13 juin 2015 à Harrison, New York. Whan, Veihmeyer et Bevacqua n’ont fait l’objet d’aucune allégation de harcèlement sexuel de la part de Cornwell ou d’autres employés de Golf Channel

Les choses n’ont fait qu’empirer en mars, lorsqu’elle a déposé sa plainte auprès de l’EEOC.

C’est à cette époque qu’elle a irrité la direction en signalant qu’un joueur de la LPGA devait personnellement acheter des clubs pour un événement parce que le sponsor n’avait pas répondu à sa demande, licenciant ostensiblement le joueur parce qu’elle n’était pas sur la tournée masculine.

Le vice-président et rédacteur en chef de la chaîne de golf Geoff Russell aurait appelé Cornwell parce qu’il était contrarié qu’elle ait négligé de confirmer l’histoire avec le fabricant de clubs, Mizuno.

Cornwell, cependant, a déclaré qu’elle avait vu de nombreux autres incidents similaires.

Golf Channel l’a rappelée à la maison après ce tournoi de la LPGA et a publié une correction, qui, selon Cornwell et d’autres, est trompeuse.

« Un homme, dans la soixantaine, qui était mon patron, me criait et me critiquait et me renvoyait chez moi pour un problème lié au genre d’un tournoi de golf féminin au milieu d’une affaire de représailles, de discrimination sexuelle, EEOC », a déclaré Cornwell sur le podcast en janvier. « Je ne sais pas quelle organisation permet que cela se produise, mais Golf Channel n’a rien fait à ce sujet. »

Hughes n’a pas commenté les allégations de l’EEOC au Post car l’affaire est toujours pendante.