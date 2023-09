Golf Business News – Sir Michael Bonallack est décédé à l’âge de 88 ans

Sir Michael Bonallack, le golfeur amateur britannique le plus titré de l’après-guerre et l’un des plus éminents administrateurs du golf, est décédé le 26 septembre à St Andrews, en Écosse, à l’âge de 88 ans.

Né à Chigwell, Essex, en 1934, Bonallack a montré pour la première fois ses aptitudes pour le golf lors de vacances en famille dans le Devon lorsque, à l’âge de 10 ans, ses parents ont remarqué son talent alors qu’ils jouaient sur la plage. Il est devenu membre du Chigwell Golf Club et a commencé à recevoir un encadrement de la part du professionnel du club. Quelques années plus tard, alors qu’il était encore junior, il rejoignit le Thorpe Hall Golf Club et remporta peu après son premier titre amateur important : le British Boys de 1952. Il a remporté le championnat du comté d’Essex en 1954, à l’âge de 20 ans, et a remporté le titre 10 fois de plus, la dernière en 1972.

Vainqueur d’innombrables tournois et championnats amateurs de niveau élite tout au long de sa carrière de golfeur, le CV de Bonallack comprenait cinq titres amateurs britanniques entre 1951 et 1970 et cinq titres amateurs anglais. Il a également été quatre fois champion d’Angleterre en partie par coups.

Il a participé à 11 championnats ouverts, remportant la médaille d’argent en tant que meilleur amateur en 1968 et 1971, et terminant 11e en carrière en 1959. Il a également joué trois fois aux US Masters (’66, ’69 et ’70), manquant la coupe à chaque occasion.

Il a représenté GB&I dans six Championnats du monde amateurs par équipe, les trois dernières sorties en tant que capitaine, et il a égalisé pour le titre individuel avec l’Américain Vinny Giles en 1968. Il a été membre de l’équipe de la Coupe Walker pendant neuf années consécutives à partir de 1957 et a été capitaine de l’équipe. au succès lors de l’épreuve de St Andrews en 1971. Au total, il a disputé 131 matches internationaux en Angleterre, en remportant 79 d’entre eux.

Ses services au golf se sont poursuivis après son apogée et il a été président du circuit européen de 1976 à 1982 et a occupé le même rôle à la Golf Foundation entre 1977 et 1982. Il a également été président de l’English Golf Union en 1982 et a été nommé secrétaire du Royal & Ancient Golf Club de St Andrews en 1983, rôle qu’il a occupé jusqu’en 1999.

En tant que secrétaire pendant 15 ans, Bonallack a contribué à guider avec succès le sport vers le 21e siècle. « C’est une satisfaction constante de voir la manière dont le golf se développe », a-t-il déclaré. « Évidemment, l’expansion de The Open et le fait que nous puissions générer de l’argent à réinvestir dans le développement du jeu sont très satisfaisants. »

Il a également été capitaine du Royal and Ancient Golf Club de St Andrews de 1999 à 2000 et, en 2013, a reçu le titre de membre honoraire.

« Je suis extrêmement fier », a-t-il déclaré. « Je me sens privilégié d’avoir été si étroitement impliqué dans le club pendant une si grande partie de ma vie et lui et la ville de St Andrews me sont incroyablement chers. Ce fut un honneur de servir le Club.

Il a également été président de la Golf Club Managers’ Association (1974-1984), président de la PGA de Grande-Bretagne et d’Irlande (1976-1981) et président de la British and International Golf Greenkeepers Association (1999-2016).

Il a reçu le prix Bob Jones de l’USGA pour son esprit sportif en 1972 et le prix Donald Ross en 1991 et a été intronisé au Temple de la renommée du golf mondial en 2000. Il a reçu un OBE pour ses services au golf en 1971, puis a été fait chevalier en 1998. .

Bonallack a épousé la légendaire golfeuse amateur Angela Ward en 1958 et ils sont restés mariés pendant 64 ans jusqu’à sa mort en juillet de l’année dernière.

Martin Slumbers, PDG du R&A et secrétaire du Royal and Ancient Golf Club, a déclaré : « Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Sir Michael. Il a apporté une énorme contribution au golf, non seulement en tant que l’un des meilleurs golfeurs amateurs de l’histoire de ce sport, mais également en tant que leader et administrateur extrêmement efficace. Sir Michael était le golfeur amateur exceptionnel de son époque et ses réalisations au Championnat Amateur et à la Coupe Walker résisteront véritablement à l’épreuve du temps. Il a dirigé le Royal and Ancient Golf Club à une époque de changement et l’a fait avec beaucoup de courage, d’entreprise et de clairvoyance.

« Ces dernières années, il a continué à servir le sport à travers son travail au sein des comités et je suis personnellement extrêmement reconnaissant pour ses précieux conseils et son soutien. Il sera une énorme perte pour nous tous dans le golf, mais particulièrement ici à St Andrews. Au nom de tous les membres du Royal and Ancient Golf Club et du R&A, je voudrais transmettre nos plus sincères condoléances à la famille Bonallack.

Peter Dawson, qui a succédé à Sir Michael en tant que secrétaire du Royal and Ancient Golf Club, a déclaré : « Le golf a perdu l’un de ses meilleurs. Respecté dans le monde entier, Michael était un merveilleux joueur, administrateur et ambassadeur de notre sport et il manquera beaucoup à beaucoup de personnes. Sa contribution au jeu qu’il aimait était tout simplement sans précédent.

« À titre personnel, je serai éternellement reconnaissant pour son aide et ses conseils pendant tant d’années et mon monde semble bien moindre sans lui. Mes pensées vont à toute la famille de Michael qui lui a apporté un si grand soutien depuis qu’il a perdu Angela l’année dernière.