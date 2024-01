Goldman va lancer un effort pour censurer Stefanik pour avoir qualifié les émeutiers du 6 janvier d'”otages”

Le représentant Dan Goldman (DN.Y.) présente une résolution visant à censurer la présidente de la conférence House GOP, Elise Stefanik (RN.Y.), pour avoir qualifié les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021 d’« otages ».

Goldman, qui a annoncé cet effort mercredi, a fait valoir que la description – qui imitait le langage utilisé par l’ancien président Trump – « rabaisse » la situation des otages détenus à Gaza après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Lors d’une apparition sur « Meet the Press » sur NBC plus tôt ce mois-ci, Stefanik a déclaré : « Je suis préoccupé par le traitement des otages du 6 janvier » après qu’on lui ait demandé si les individus qui sont entrés dans le Capitole le 6 janvier devraient être tenus responsables par la loi. .

«En faisant écho à la référence de Trump aux insurgés condamnés au pénal le 6 janvier comme étant des ‘otages’, la députée Stefanik rabaisse les véritables otages actuellement détenus en captivité à Gaza et apporte son soutien à ceux qui ont attaqué le Capitole pour empêcher le transfert pacifique du pouvoir, causant la mort. de cinq agents chargés de l’application des lois, blessé plus de 100 autres personnes et menacé de violence contre des membres du Congrès et leur personnel », a déclaré Goldman dans un communiqué.

« Sa rhétorique trahit son serment d’office et celui de la Chambre des représentants et doit être condamnée dans les termes les plus forts possibles », a-t-il ajouté.

Goldman prévoit de présenter la résolution vers 17 heures HNE, a déclaré son bureau à The Hill. La législation n’est cependant pas privilégiée, ce qui signifie que les dirigeants du GOP devraient choisir de la présenter pour examen – ce qui est très improbable. Le président Mike Johnson (R-La.) a qualifié cet effort de « manifestement absurde ».

“L’idée qu’il puisse utiliser la censure pour attaquer un adversaire politique est tout simplement ridicule”, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration répondant aux efforts de Goldman, le directeur exécutif de Stefanik, Alex DeGrasse, a qualifié Goldman de « démocrate new-yorkais radical et corrompu ».

“Dan Goldman et les démocrates sont désespérés car ils savent que Joe Biden va perdre en novembre”, a ajouté DeGrasse.

Le résolution de censurequi s’étend sur quatre pages, accuse Stefanik de soutenir « les insurgés du 6 janvier dûment inculpés et condamnés, qui ont attaqué le Capitole des États-Unis », et il écrit qu’elle « a tenté d’empêcher la certification de l’élection présidentielle de 2020 ».

La législation comprend un certain nombre de commentaires que Stefanik a faits à propos du conseiller spécial Jack Smith, qui supervise l’enquête fédérale sur les actions de Trump autour du 6 janvier, notamment en affirmant que l’acte d’accusation de Smith le 6 janvier contre l’ancien président « tente de criminaliser le premier amendement ». et il s’agit d’un effort du président Biden pour « supprimer la volonté des électeurs » et « se mêler des élections en utilisant le ministère de la Justice ».

Il fait également référence à Stefanik, qualifiant le comité restreint du 6 janvier de « chasse aux sorcières ».

L’effort de censure de Goldman suit une tendance récente au sein de la Chambre des législateurs qui utilisent la réprimande formelle de manière plus fréquente. Sur les 27 législateurs censurés dans l’histoire de la Chambre, trois l’ont été au Congrès actuel.

Malgré le recours croissant aux censures, la punition est largement symbolique ; il n’y a aucune répercussion sur la résolution non contraignante, mais elle porte le stigmate d’être disciplinée par ses collègues législateurs.