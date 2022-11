Goldman Sachs voit une “forte probabilité” de réduction de la production de l’OPEP+

Selon Goldman Sachs, un groupe composé de certains des producteurs de pétrole les plus puissants au monde est très susceptible de prendre de nouvelles mesures pour endiguer une baisse des prix et tenter d’équilibrer le marché.

Les producteurs de l’OPEP et non-OPEP, une alliance énergétique influente connue sous le nom d’OPEP+, se réuniront à Vienne, en Autriche, le 4 décembre pour décider de la prochaine phase de la politique de production.

Il survient au milieu des craintes de récession, de l’affaiblissement de la demande de brut en Chine à cause des nouvelles fermetures de Covid-19 et alors que les acteurs du marché évaluent l’impact imminent d’un plafonnement des prix occidentaux sur le pétrole russe.

Jeff Currie, responsable mondial des matières premières chez Goldman Sachs, a déclaré mardi qu’une combinaison de facteurs avait conduit la banque à revoir à la baisse ses prévisions de prix du pétrole ces derniers mois.

“D’abord et avant tout, c’était le dollar. Quelle est la définition de l’inflation ? Trop d’argent pourchassant … trop peu de biens”, a déclaré Currie à Steve Sedgwick de CNBC lors de la conférence Carbonomics de Goldman Sachs à Londres.

Le deuxième facteur “a à voir avec Covid et la Chine – et au fait, c’est gros”, a-t-il poursuivi. “Cela vaut plus que la réduction de l’OPEP pour le mois de novembre, mettons les choses en perspective. Et puis le troisième facteur est que la Russie ne fait que pousser des barils sur le marché en ce moment avant la date limite du 5 décembre pour l’interdiction d’exportation.”