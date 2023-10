Goldman Sachs veut se retirer du secteur des cartes Apple, selon un rapport

Les résultats de Goldman Sachs au troisième trimestre pourraient être la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Carte Apple alors que le géant de Wall Street fait face à des pressions internes pour quitter le secteur des prêts à la consommation. Le partenariat avec Apple a longtemps été considéré comme une distraction du cœur de métier de Goldman, selon le Wall Street Journal. signalé Lundi. En ce qui concerne le lancement récent Comptes d’épargne Apple, un partenaire de Goldman a déclaré à ses collègues : « Nous n’aurions jamais dû faire ce putain de truc. » (censurer le Journal)

Goldman subit une forte pression pour réduire ses pertes, les analystes s’attendant à une baisse significative des bénéfices de la banque pour le trimestre. Les produits Apple avec la banque pourraient être mis à mal si les bénéfices sont aussi mauvais que prévu. Les hauts dirigeants veulent se retirer du secteur des prêts à la consommation, ont déclaré des sources au Wall Street Journal, et les produits financiers d’Apple pourraient être déchargé sur une autre banque – éventuellement American Express.

L’action de Goldman est en baisse de 11 % en 2023, mais l’ensemble du secteur bancaire a été dans les décharges cette année. L’indice des plus grandes banques américaines a chuté de 24 % en 2023 en raison de l’effondrement des banques régionales, de la hausse des taux d’intérêt et du renforcement de la réglementation, tandis que le S&P 500 a augmenté de 14 %.

En octobre 2019, David Solomon, PDG de Goldman Sachs appelé le Déploiement de la Apple Card « le lancement de carte de crédit le plus réussi jamais réalisé ». Tim Cook d’Apple dit à peu près au même moment où la carte constituerait « le changement le plus important dans l’expérience des cartes de crédit depuis 50 ans ».

Le ton a certainement changé, et de nombreux dirigeants de Goldman se demandent si l’incursion dans les services bancaires aux consommateurs aurait jamais dû avoir lieu. Le partenariat entre les deux puissances de la Silicon Valley et de Wall Street, autrefois considéré comme innovant, est désormais l’une des décisions les plus scrutées dans la carrière de Solomon.

David Solomon lors d’une conférence technique organisée par Kara Swisher. Photo: Jason Koerner (Getty Images)

La seule chose qui retient Apple au sein de la tristement célèbre institution de Wall Street est le comptes d’épargne Apple à haut rendement lancé il y a quelques mois. Ces comptes étaient et restent très populaires, attirant des milliards de dépôts dont Goldman ne peut se permettre de se séparer. Si Goldman devait se retirer de l’accord avec Apple, la banque pourrait être contrainte de lever des capitaux coûteux dans un court laps de temps.

Le partenariat de Solomon avec Apple suit le même chemin avec le reste de son mandat. Le PDG flashy faisait face examen minutieux parmi les partenaires de Goldman pour sa concentration sur les prêts à la consommation et son manque d’attention sur les produits de base traditionnels du secteur bancaire. Les partenaires ont appelé en privé à l’éviction totale de Salomon. Goldman Sachs a récemment vendu Green Sky, une autre plateforme de prêt à la consommation vantée par Solomon, à un prix remise importante à ce pour quoi il a acheté la société fintech l’année dernière.