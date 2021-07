Goldman Sachs, United, Discovery et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America – Les actions bancaires ont mené le retour du marché vendredi alors que les rendements obligataires rebondissaient. JPMorgan, Goldman Sachs et Bank of America ont grimpé de plus de 3% chacun alors que le rendement du Trésor à 10 ans a rebondi de 7,2 points de base à 1,36%. Le rendement de référence a chuté à 1,25% à son plus bas jeudi, intensifiant les inquiétudes concernant un ralentissement économique.

American Airlines, United Airlines – Les actions des compagnies aériennes ont rebondi vendredi après que les pertes associées à la variante hautement contagieuse delta Covid ont alimenté les inquiétudes concernant la reprise économique mondiale. Les actions d’American Airlines, United Airline, Southwest Airlines et Alaska Air Group ont toutes augmenté de plus de 2 %.

Carnival Corp., Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean – Les actions de réouverture comme les opérateurs de croisières ont augmenté le vendredi, récupérant les pertes de la session précédente. Carnival a grimpé d’environ 2,3%, tandis que Norwegian Cruise Line a grimpé de 2,8%. Royal Caribbean a progressé de 3,6%.

Découvrez les services financiers – Le stock de cartes de crédit a augmenté de 6,2% après que Citi a amélioré le stock pour acheter de neutre suite à un changement dans la couverture des analystes. Citi a déclaré que Discovery « a la voie à court terme la plus claire pour bénéficier du retour des dépenses et des prêts par carte à la consommation à mesure que les avantages liés à la pandémie expirent et que les taux de paiement élevés reviennent à des niveaux inférieurs ».

General Motors – Les actions de General Motors ont gagné 4,8% après que Wedbush a lancé la couverture du titre avec une note de surperformance et un objectif de prix de 85 $. Cet objectif implique une hausse de plus de 51% par rapport à la clôture de jeudi. « La PDG Mary Barra et d’autres dirigeants clés ont ramené le constructeur automobile historique au sommet de l’industrie automobile aux États-Unis », a déclaré Dan Ives de Wedbush dans une note.

Levi Strauss – Les actions de Levi Strauss ont augmenté de 1,4% après que le détaillant ait écrasé les attentes de Wall Street dans ses résultats fiscaux du deuxième trimestre. Levi a déclaré un bénéfice ajusté de 23 cents par action sur des revenus de 1,28 milliard de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 9 cents par action sur un chiffre d’affaires de 1,21 milliard de dollars, selon Refinitiv.

Didi et les sociétés chinoises cotées aux États-Unis – Les actions de la société de covoiturage Didi ont augmenté de 7,3% vendredi, inversant le cours d’une vente plus tôt cette semaine après que les régulateurs chinois ont annoncé un examen de la cybersécurité de la société la semaine dernière, quelques jours après les débuts publics de Didi sur le New Bourse d’York. Les actions négociées aux États-Unis de plusieurs autres sociétés chinoises ont également rebondi. Tencent Music Entertainment Group a progressé de 1,5% et Pinduoduo de 2,1%. Baidu et Alibaba ont grimpé de plus de 3%.

Virgin Galactic — Les actions de la société de tourisme spatial ont chuté de 6,6 % après que Susquehanna a relevé son objectif de cours sur les actions de Virgin Galactic à 45 $ contre 20 $, mais a réitéré sa note neutre sur l’action et a déclaré que son prix était allé trop loin, trop vite.

Signature Bank – La banque basée à New York a augmenté de 6,4% après qu’UBS a réitéré sa note d’achat, en partie grâce à « l’avantage précoce » de la société dans l’adoption de la cryptographie combinée à la réouverture de New York. Signature Bank est connue pour être amicale envers les entreprises de crypto-monnaie, qui ont souvent du mal à sécuriser les relations bancaires.

Bumble, Match Group – Les actions des services de rencontres ont augmenté vendredi après que RBC Marchés des Capitaux a lancé une couverture à la fois de Bumble et de Match à surperformer. La société a déclaré dans une note aux clients que les rencontres en ligne ont encore une croissance importante à venir. Les actions de Bumble ont augmenté d’environ 6%, tandis que Match Group a augmenté de 2,8%.

AMC Entertainment – ​​Les actions de la chaîne de cinéma ont chuté de 3,7% à la mi-journée, les analystes de Wall Street déplorant la décision de la société de ne pas émettre plus d’actions. AMC, un commerce populaire parmi les utilisateurs de Reddit et maintenant considéré comme une action « mème », commet une « énorme erreur pour les actionnaires de ne pas autoriser la société à émettre plus d’actions à ce que nous percevons comme des prix très gonflés », Alan Gould de Loop Capital. a déclaré dans une note publiée vendredi.

– Maggie Fitzgerald, Jesse Pound, Yun Li, Tom Franck et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage