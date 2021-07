Goldman Sachs sur le taureau de minerai de fer, perspectives

Les contrats à terme de référence sur le minerai de fer de la Chine ont atteint des records cette année . Le contrat à terme sur minerai de fer le plus actif sur le Dalian Commodity Exchange, pour livraison en septembre, était à 1 241 yuans (192 $) en hausse de 1,88% à 15 heures, heure de Pékin, vendredi.

Les prix sont désormais soutenus par une très forte demande et les fournisseurs ont été disciplinés pour ne pas augmenter la production, a-t-il expliqué, ajoutant que les stocks sont également très bas.

La course haussière a commencé avec un choc d’approvisionnement causé par la catastrophe du barrage de Brumadinho en 2019, mais est maintenant un « marché haussier important », a déclaré Snowdon, faisant référence à la effondrement mortel d’un barrage au Brésil impliquant le géant minier Vale. Prix ​​du minerai de fer a explosé au lendemain de la catastrophe.

« Il serait faux de dire que le marché haussier du minerai de fer, vous savez, est sur le point de se terminer », a déclaré Nicholas Snowdon, responsable de la recherche sur les métaux de base et les vracs à la banque d’investissement.

SINGAPOUR — Le minerai de fer est dans un marché haussier depuis plus de deux ans, et cela n’est pas près de s’arrêter, selon Goldman Sachs.

La demande de minerai de fer – une matière première utilisée pour fabriquer de l’acier – a été forte et cette tendance semble en voie de se poursuivre l’année prochaine, a déclaré Snowdon.

Il a souligné que la croissance de la demande d’acier chinoise a surpris à la hausse pendant trois ans.

« Il est important de noter que même si la Chine montre des signes de décélération du taux de croissance de la demande d’acier au second semestre et en 2022, la dynamique de la demande d’acier du reste du monde et (du marché développé) est incroyablement forte », a-t-il déclaré.

Ce « taux de croissance de la demande supérieur à la tendance » devrait se maintenir jusqu’en 2022, en partie parce que l’acier sera une matière première importante dans la construction d’infrastructures vertes, a déclaré Snowdon.

Du côté de l’offre, il a déclaré que la croissance de l’offre n’a pas répondu aux prix élevés et que les producteurs ont été disciplinés en ce qui concerne les dépenses en capital.

« Quand vous regardez vers l’avenir au cours des deux ou trois prochaines années, les taux de croissance de l’offre ralentiront en fait … par rapport à ce qu’ils sont aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de risque imminent de réaction majeure de l’offre sur le marché du minerai de fer et c’est très important pour les … perspectives de prix. »