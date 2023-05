Goldman Sachs supprime à nouveau des emplois au milieu de la chute des accords de Wall Street

Goldman Sachs se prépare pour sa troisième série de licenciements depuis septembre alors que les entreprises de Wall Street s’adaptent à une baisse de l’activité des transactions.

La société devrait supprimer moins de 250 emplois dans les semaines à venir, a déclaré mardi une personne connaissant les plans de la banque basée à New York.

Goldman Sachs, dirigée par le PDG David Solomon, a été parmi les premières grandes entreprises de Wall Street à supprimer des emplois en septembre, supprimant quelques centaines de postes. Il a ensuite supprimé d’autres emplois en janvier, libérant environ 3 200 employés. Morgan Stanley annoncé environ 3 000 suppressions d’emplois ce mois-ci, et JPMorgan Chase supprimer environ 500 emplois, a rapporté CNBC la semaine dernière.

Mais Goldman est plus lié aux hauts et aux bas de Wall Street que ses rivaux. Sa baisse combinée de 16 % des revenus de négociation et de conseil au premier trimestre a contribué à un début d’année décevant.

Les directeurs généraux et certains partenaires seront touchés par les coupes de Goldman, selon la personne, qui a refusé d’être identifiée en parlant de licenciements. Le Wall Street Journal a rapporté la nouvelle plus tôt mardi.

Goldman avait 45 400 employés au 31 mars, une baisse de 6 % par rapport au quatrième trimestre de 2022.

Clarification : Cette histoire a été mise à jour pour refléter que JPMorgan Chase avait supprimé environ 500 emplois la semaine dernière.