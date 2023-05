Goldman Sachs soutient l’application de taxi japonaise Go Inc. en la valorisant à 1 milliard de dollars

Hiroshi Nakajima, président de Go Inc. La société japonaise de covoiturage a levé des fonds auprès de Goldman Sachs, qui les valorise à 1 milliard de dollars.

Goldman Sachs a investi dans Go Inc., la plus grande application de covoiturage du Japon, dans le cadre d’un cycle de financement qui valorise la start-up à 1 milliard de dollars, a annoncé mercredi la société.

La banque d’investissement américaine a investi 10 milliards de yens japonais (72,1 millions de dollars) dans Go.

L’investissement de Goldman intervient alors que les startups technologiques sont toujours confrontées à un environnement difficile pour lever des fonds, alors que les vents contraires macroéconomiques prévalent et que les retombées de l’effondrement de la Silicon Valley Bank cette année – un pilier clé de l’industrie – continuent de se propager à travers le monde.

« Nous pensons que cette levée de fonds est très importante, indiquant que nous avons acquis une grande crédibilité sociale », a déclaré Hiroshi Nakajima, président de Go Inc., dans un communiqué de presse.

La société a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser les fonds pour améliorer son application et « pour développer des entreprises de nouvelle génération issues de l’industrie de la mobilité pour la résolution de divers problèmes de société ».

Go Inc. exploite un service de covoiturage de style Uber au Japon, mais essaie de concentrer l’entreprise sur d’autres domaines de la mobilité. Par exemple, elle a une entreprise où elle vend une caméra et un logiciel pour surveiller les conducteurs et s’assurer qu’ils ne conduisent pas dangereusement.

La société a déclaré cette année qu’elle fermait son activité de livraison de nourriture, car les gens retournaient dans les restaurants après la pandémie.

Goldman Sachs a développé ses investissements privés dans des entreprises technologiques. L’un de ses investissements les plus notables a été une entreprise de covoiturage Uber bien que la banque ait désormais abandonné la totalité de sa participation dans l’entreprise.

Mais Goldman Sachs reste optimiste sur le covoiturage.

« La mobilité fait partie intégrante de notre vie quotidienne, et Go Inc. est bien placé pour diriger la numérisation et l’innovation du marché japonais des taxis », a déclaré Stephanie Hui, co-responsable mondiale des actions de croissance chez Goldman Sachs Asset Management, dans une presse. libérer.