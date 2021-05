Goldman Sachs Senior MD quitte son emploi après avoir vendu des millions de Dogecoin

Quelques jours après que la valeur de Dogecoin ait chuté après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait qualifié cela de « bousculade » lors de sa récente apparition dans l’émission humoristique « Saturday Night Live », les rapports d’un directeur général de Goldman Sachs qui a démissionné après avoir fait des millions de transactions en Dogecoin ont provoqué un remuer dans le monde de la crypto. Dogecoin, une crypto-monnaie qui a commencé presque comme une blague et est populairement connue sous le nom de « meme-crypto », a récemment augmenté de valeur et a atteint plus de 70 cents avant de chuter samedi dernier. Néanmoins, Dogecoin a connu une croissance exponentielle au cours des derniers mois et il semble que de nombreuses personnes se soient déjà enrichies en traitant de la crypto.

Selon rapports, Aziz McMahon, qui travaillait en tant que directeur général et dirigeait les ventes sur les marchés émergents chez Goldman Sachs manager à Londres, a récemment publié ses papiers dans l’entreprise après avoir prétendument gagné des millions en vendant des Dogecoins.

Malgré la dernière baisse de la valeur de Dogecoin après l’apparition de Musk, l’actif cryptographique a augmenté de 1000% depuis janvier de cette année. Il a également trouvé des soutiens dans de puissants entrepreneurs tels qu’Elon Musk, dont les tweets font souvent augmenter ou baisser le prix de l’actif.

Récemment, Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, a fait allusion à la possibilité pour le constructeur de voitures électriques d’accepter la devise Dogecoin comme moyen de paiement pour son véhicule. Il a mené un sondage sur Twitter mardi pour demander si ses 53,8 millions d’abonnés souhaitent que Tesla l’accepte comme mode de paiement. Il a reçu environ cinq votes lakh dans les 20 minutes suivant la publication du sondage. Sans surprise, de nombreux utilisateurs du site de micro-blogging ont répondu par une réponse positive.

