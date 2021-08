Goldman Sachs rejoint ses rivaux de Wall Street pour augmenter les salaires des banquiers juniors

Il y a un nouveau salaire minimum à Wall Street.

Goldman Sachs accorde une augmentation de salaire à ses banquiers juniors, la dernière grande entreprise de Wall Street à le faire en une année où l’activité record de négociation a conduit à une concurrence féroce pour les travailleurs.

Les analystes de première année, les plus juniors des banquiers d’investissement qui sont généralement de récents diplômés universitaires, recevront un salaire de base annuel de 110 000 $, contre 85 000 $ auparavant, selon une personne connaissant les changements. Les analystes de deuxième année gagneront 125 000 $ et les associés de première année 150 000 $, une augmentation de 95 000 $ et 125 000 $ respectivement, a déclaré la personne.

Cette décision établit un nouveau plancher de rémunération parmi les principaux programmes bancaires d’investissement de Wall Street. L’industrie a été bouleversée en mars lorsqu’une enquête interne réalisée par les analystes de Goldman a détaillé les longues heures et l’épuisement causé par le boom des transactions ; les rivaux ont immédiatement saisi la controverse pour annoncer des avantages, notamment des bonus spéciaux de 20 000 $ et des vélos Peloton.

Mais Goldman, qui possède peut-être la meilleure marque de banque d’investissement, avait résisté à la suite de ses rivaux en augmentant les salaires.

Au lieu de cela, le PDG David Solomon a d’abord déclaré aux employés que l’entreprise embauchait plus de banquiers, automatisait les tâches subalternes et se réengageait à une « règle du samedi » pour donner aux travailleurs un répit le week-end. La banque avait débattu en interne de l’opportunité d’augmenter les salaires, qui sont fixes, au lieu de simplement augmenter les bonus, selon le Financial Times. signalé le mois dernier.

Entre-temps, les banques rivales telles que Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Citigroup et Barclays ont toutes augmenté la rémunération des analystes de première année à 100 000 $, contre 85 000 $ environ. Cela fait suite aux augmentations de Bank of America et d’autres entreprises plus tôt dans l’année.

L’industrie peut se permettre d’être généreuse : l’activité de conseil en fusions et acquisitions a été brûlante cette année, le volume des transactions ayant grimpé en flèche dans le monde. 2 000 milliards de dollars au milieu d’un record première moitié. Les banques d’investissement perçoivent des frais lucratifs à la clôture des transactions, et les transactions plus importantes génèrent plus de dollars pour les pools de rémunération.

Les banques évoluent souvent au même rythme en matière de rémunération et d’avantages, dans l’espoir d’attirer suffisamment de travailleurs talentueux pour développer un pipeline de négociateurs expérimentés.

En fin de compte, Goldman a non seulement atteint le salaire de ses concurrents, mais l’a également dépassé. Cette décision pourrait finalement forcer les rivaux à égaler le salaire de 110 000 $ de la banque pour les banquiers de première année, selon un recruteur de Wall Street qui a refusé d’être identifié.

Et les banquiers juniors de Goldman ont d’autres nouvelles à venir : ils apprendront le montant de leurs bonus plus tard ce mois-ci, selon la personne. Le pourcentage de rémunération d’un banquier dans la rémunération dite variable augmente au fur et à mesure qu’il gravit les échelons.

« Nous avons toujours payé de manière très compétitive », a déclaré Solomon le mois dernier lors d’une conférence téléphonique gagnante. « Nous avons toujours été une organisation de rémunération au rendement.

— Hannah Miao de CNBC a contribué à ce rapport.