Goldman Sachs réduit les perspectives de bénéfices du MSCI Chine à une croissance nulle

En Chine, les gens achètent généralement des appartements avant qu’ils ne soient achevés. Sur la photo, le 28 juin 2022, des résidences inachevées à Nanning, dans la région autonome Zhuang du Guangxi. Édition du futur | Édition du futur | Getty Images

BEIJING – Goldman Sachs a revu à la baisse ses prévisions pour l’indice MSCI Chine en raison de l’aggravation de la crise du marché immobilier chinois. La banque d’investissement a réduit ses perspectives de bénéfices pour l’indice à une croissance nulle pour l’année, contre 4% précédemment, selon un rapport publié jeudi soir. Les analystes ont également réduit leur objectif de prix MSCI China au cours des 12 prochains mois à 81, contre 84. MSCI China suit plus de 700 actions chinoises cotées dans le monde, dont Tencent, BYD et Industrial and Commercial Bank of China. L’indice a chuté de plus de 6 % rien qu’en juillet, les inquiétudes concernant le marché immobilier chinois se sont ajoutées aux préoccupations existantes concernant Covid, la réglementation technologique et la géopolitique. Le nouvel objectif réduit signifie qu’il y a une autre hausse de 18 % par rapport à la clôture de l’indice de 68,81 vendredi, mais cela signifie également que l’indice devrait baisser d’environ 3 % cette année par rapport à un léger gain.

Pression sur l’immobilier chinois

“La croissance tirée par le résidentiel” pour l’économie chinoise touche à sa fin, a déclaré lundi Henry Chin, responsable de la recherche pour l’Asie-Pacifique chez CBRE, sur CNBC “Squawk Box Asie.” Il a souligné une bifurcation sous-jacente sur le marché : la demande de logements revenant dans les plus grandes villes chinoises, mais une offre excédentaire dans les petites villes qui pourrait prendre “jusqu’à cinq ans” pour que le marché soit absorbé. L’immobilier et les industries connexes représentent plus de 25 % du PIB en Chine, selon Moody’s. L’équipe immobilière de Goldman a réduit ses attentes en matière de mises en chantier de nouveaux logements – une baisse de 33% en glissement annuel au second semestre contre une baisse de 25% précédemment prévue. Les analystes des actions de la banque d’investissement s’attendent à ce que les promoteurs immobiliers appartenant à l’État surpassent ceux qui ne sont pas détenus par l’État. Parmi les actions chinoises, Goldman préfère des secteurs tels que l’automobile, la vente au détail sur Internet et les semi-conducteurs, mais reste prudent sur les actions bancaires en raison de leur exposition aux prêts liés au logement.

Surplomb de Covid

Plus tôt ce mois-ci, les économistes de Goldman ont réduit leurs prévisions du PIB chinois à 3,3 %, contre 4 % auparavant. Les économistes ont cité “tous les problèmes non résolus de Covid et du logement ainsi que les risques accrus de la demande mondiale et des exportations chinoises”. La Chine a enregistré une croissance du PIB de 0,4 % au deuxième trimestre par rapport à il y a un an, portant la croissance pour le premier semestre à 2,5 %, bien en deçà de l’objectif officiel pour l’année entière d’environ 5,5 %. L’investissement dans l’immobilier au premier semestre a chuté de 5,4 % par rapport à il y a un an, pire que la baisse de 4 % enregistrée au cours des cinq premiers mois de l’année.

