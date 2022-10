Goldman Sachs prévient que le Royaume-Uni s’apprête à une récession “plus importante” après le revirement fiscal de Truss

Les analystes de Goldman Sachs prévoient que la récession britannique sera plus de deux fois plus profonde que prévu après que Liz Truss ait destitué Kwasi Kwarteng de son poste de chancelier et annulé un gel de l’impôt sur les sociétés.

La banque d’investissement a déclaré que la hausse des taux d’intérêt jouera également un rôle dans le ralentissement, même si elle s’attend à ce que la Banque d’Angleterre (BoE) soit plus réservée que prévu.

La BoE s’attend à ce que la Grande-Bretagne entre en récession au quatrième trimestre 2022 et y reste plus d’un an.

Goldman Sachs a averti que l’impact des récents développements dans la sphère politique tendue de la Grande-Bretagne plongera l’économie plus bas que prévu.

“En raison d’une dynamique de croissance plus faible, de conditions financières nettement plus strictes et d’un impôt sur les sociétés plus élevé à partir d’avril prochain, nous révisons à la baisse nos perspectives de croissance au Royaume-Uni et nous nous attendons maintenant à une récession plus importante”, a-t-il ajouté. Nouvelles Bloomberg a cité le rapport de Goldman Sachs comme disant.

Dans une révision à la baisse significative, la banque a révisé ses prévisions de production économique britannique pour 2023 à une contraction de 1% par rapport à une prévision antérieure d’une baisse de 0,4%.

Vendredi, la pression politique a finalement forcé Mme Truss à faire demi-tour sur son projet de gel de l’impôt sur les sociétés. Le prélèvement passera désormais de 19 à 25 % l’an prochain, comme prévu sous le gouvernement précédent.

La récente tourmente de l’économie a conduit samedi le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, à avertir que le comité de politique monétaire de la banque pourrait augmenter les taux d’intérêt plus que prévu lors de sa prochaine réunion le 3 novembre.

Malgré cela, Goldman Sachs a abaissé sa prévision d’une hausse de 1% à 0,75%, ce qui porterait le taux à 3%, un niveau jamais vu depuis novembre 2008.

Bloomberg a déclaré que Goldman Sachs a également révisé à la baisse ses prévisions d’inflation sous-jacente britannique, qui ne tiennent pas compte du carburant et est également connue sous le nom de mesure de l’indice des prix à la consommation, à 3,1% à la fin de 2023, contre 3,3% auparavant.

Le nouveau chancelier britannique Jeremy Hunt a déclaré que sa priorité était de stabiliser l’économie après des semaines de turbulences qui ont suivi le mini-budget de son prédécesseur.

M. Hunt a déclaré qu’il prendrait des “décisions difficiles” telles que des hausses d’impôts et des réductions de dépenses pour tenter d’empêcher les taux d’intérêt d’augmenter fortement dans un contexte d’inquiétude concernant les prix des prêts hypothécaires.