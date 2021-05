Goldman Sachs perd le directeur financier de l’entreprise Marcus au profit de JPMorgan Chase

Goldman Sachs continue de perdre des dirigeants clés de son activité naissante de banque à la consommation.

Le directeur financier de l’activité grand public de Goldman, qui comprend sa marque Marcus et la carte Apple, rejoint JPMorgan Chase, selon une note interne obtenue exclusivement par CNBC.

Sherry Ann Mohan rejoint JPMorgan en tant que directeur financier des services bancaires aux entreprises en août, selon la note de service, qui devrait être envoyée aux employés plus tard vendredi.

Son départ après près de 15 ans chez Goldman est le dernier d’une série de sorties de la banque d’investissement, en particulier dans son entreprise de consommation Marcus. Le bouleversement a commencé fin février lorsque Omer Ismail, chef de la banque de consommation de Goldman, avec un haut lieutenant la gauche pour rejoindre la start-up fintech de Walmart.

Puis, le mois dernier, JPMorgan attiré Sonali Divilek, responsable produit de Marcus, pour devenir responsable des canaux numériques de la banque. Divilek venait d’être promu chez Goldman après la démission d’un autre cadre, Adam Dell.

Goldman a créé Marcus en 2016 comme son grand pari qu’il pourrait percer dans la banque grand public via des canaux uniquement numériques, un peu comme les start-up fintech qui ont gagné des millions d’utilisateurs pendant la pandémie. Après avoir proposé de l’épargne et des prêts personnels, la firme a ajouté la carte Apple Card, et a dévoilé cette année un produit d’investissement.

Mais la haute pression et un calendrier exigeant de déploiements de produits ont entraîné des départs élevés parmi les gestionnaires et les ingénieurs de niveau intermédiaire dans toute l’organisation Marcus, selon un rapport le mois dernier.

Les banques d’investissement enregistrent souvent un chiffre d’affaires à cette période de l’année, car les personnes qui prévoient de partir restent généralement pour recevoir leurs primes de fin d’année versées en janvier, février ou mars. Chez Goldman, de haut niveau départs comprenait Eric Lane, codirecteur de la division de gestion d’actifs de la société, l’avocate générale Karen Patton Seymour et le chef des communications mondiales Jake Siewert.

Chez JPMorgan, Mohan rapportera à Sarah Youngwood, directrice financière de la division de détail au sens large qui comprend les services bancaires aux entreprises, et rejoindra les équipes de direction de l’organisation, selon le mémo.

Mohan est « une dirigeante exceptionnelle dont j’admire les talents depuis longtemps, et je suis ravie de la voir rejoindre notre entreprise », a déclaré Youngwood.

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.