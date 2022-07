Goldman Sachs (GS) résultats du 2e trimestre 2022

Goldman Sachs devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant la cloche d’ouverture lundi.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend :

Bénéfice : 6,58 $ par action, selon Refinitiv

Revenus : 10,86 milliards de dollars, 29 % de moins qu’un an plus tôt.

Revenus de négociation : revenu fixe : 2,89 milliards de dollars, actions : 2,68 milliards de dollars, selon StreetAccount.

Revenus de la banque d’investissement : 2,07 milliards de dollars.

Les traders de Goldman feront-ils assez bien pour compenser les faibles résultats des banques d’investissement ?

C’est la question après une série mitigée de rapports bancaires jusqu’à présent. Ses concurrents, dont JPMorgan Chase et Morgan Stanley, ont enregistré de fortes baisses de leurs revenus de conseil au deuxième trimestre. Mais un autre concurrent de Wall Street, Citigroup, a vu ses revenus de négociation augmenter de 25 %, ce qui l’a aidé à dépasser ses attentes en matière de bénéfices.

Goldman a tendance à surperformer les autres banques pendant les périodes de forte volatilité, ce qui pourrait aider l’entreprise. Mais c’est aussi l’un des plus grands conseillers d’entreprise de Wall Street, et le ralentissement des introductions en bourse et des fusions a été généralisé.

La banque a également tendance à profiter de la hausse des prix des actifs par le biais de ses divers véhicules d’investissement, et une baisse généralisée des actifs financiers pourrait donc nuire à l’entreprise. JPMorgan et Wells Fargo ont chacun enregistré des dépréciations liées à la baisse des portefeuilles de prêts ou des avoirs en actions.

Les analystes voudront demander à Solomon à quoi ressemble le pipeline des transactions pour le reste de 2022, et si les fusions et les introductions en bourse sont tuées, ou simplement repoussées dans les trimestres à venir.

Les actions Goldman ont chuté de 23% cette année jusqu’à vendredi, pire que la baisse de 16% de l’indice bancaire KBW

La semaine dernière, JPMorgan et Wells Fargo ont enregistré une baisse des bénéfices au deuxième trimestre, les banques ayant mis de côté davantage de fonds pour les pertes sur prêts attendues, tandis que Morgan Stanley a déçu après un ralentissement plus important que prévu de la banque d’investissement. Citigroup a été la seule entreprise à dépasser les attentes en matière de revenus, car elle a bénéficié de la hausse des taux et de solides résultats commerciaux.

