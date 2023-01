Goldman Sachs glisse sur le rapport selon lequel la Fed enquête sur son activité Marcus

Le régulateur cherche à savoir si Goldman avait mis en place les bonnes garanties pour protéger les consommateurs lorsqu’il a augmenté les prêts dans sa division Marcus, selon le rapport du Journalqui cite des sources proches du dossier.

La banque centrale examinait auparavant Marcus, Nouvelles de Bloomberg rapportées en septembre.

“Comme nous l’avons dit au Wall Street Journal, la Réserve fédérale est notre principal régulateur bancaire fédéral et nous ne commentons pas l’exactitude ou l’inexactitude des questions relatives aux discussions avec eux”, a déclaré un porte-parole de la société à CNBC.

Il y a quelques jours à peine, le PDG de Goldman, David Solomon, a admis que la banque avait subi un trimestre décevant en partie parce qu’elle avait pris trop de place dans le secteur des services bancaires aux particuliers.

La semaine dernière, la banque d’investissement basée à New York a enregistré son plus grand manque à gagner trimestriel en plus d’une décennie, affichant une baisse des revenus et une augmentation des dépenses.

— Yun Li et Hugh Son de CNBC ont contribué au reportage.