Goldman Sachs fait face à une dépréciation de l’accord GreenSky de David Solomon

Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, prend la parole lors du Forbes Iconoclast Summit 2023 au Pier 60 le 12 juin 2023 à New York.

« Tout le monde est en baisse, et l’équipe de Goldman continue de repousser, martelant la table sur la valeur de celui-ci », a déclaré l’un des enchérisseurs.

KKR, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Warburg Pincus et Synchrony Bank figuraient parmi les gestionnaires d’actifs et les prêteurs impliqués dans le premier tour d’offres, qui a débuté début juin, selon les personnes, qui ont refusé d’être identifiées en parlant de la vente. Les entreprises ont refusé de commenter.

Sous PDG David Salomon , Goldman a acheté GreenSky, basé à Atlanta, pour 2,24 milliards de dollars afin d’accélérer sa poussée dans le crédit à la consommation. Mais à peine 18 mois après la publication de la banque en septembre 2021 annonçant l’accord, Solomon a déclaré qu’il vendait l’entreprise après que les pertes croissantes et le dysfonctionnement de la division des consommateurs de Goldman aient forcé un changement stratégique.

Goldman a poursuivi des offres pour l’activité de montage de prêts de GreenSky et son portefeuille de prêts existants séparément ainsi que des offres pour un seul accord, selon les personnes familières.

Un soumissionnaire a déclaré que la plate-forme d’origination valait environ 300 millions de dollars, tandis qu’un autre a déclaré qu’elle valait plus près de 500 millions de dollars.

Si une transaction était conclue à un niveau proche de cette valorisation, cela représenterait une forte remise par rapport à ce que Goldman a payé, obligeant la société à divulguer une dépréciation qui toucherait son résultat net au cours du prochain trimestre.

Bien que l’acquisition entièrement en actions ait été annoncerd avec une valorisation de 2,24 milliards de dollars, il valait plus près de 1,7 milliard de dollars au moment de la transaction fermé six mois plus tard, selon une personne au courant du dossier.

Président Goldmann Jean Waldron a reconnu le potentiel de « certains bruits » sur les résultats de la banque à la suite de la vente de GreenSky. La transaction pourrait anéantir 500 millions de dollars de goodwill liés à l’achat du prêteur, et la vente de prêts pourrait déclencher d’autres problèmes comptables ponctuels, a-t-il déclaré aux analystes lors d’une réunion du 1er juin. conférence.

La turbulence marque les dernières retombées de la décision de Solomon de se retirer de la plupart des efforts de consommation de la banque après avoir poussé fort pour sa vision de transformer Goldman en un perturbateur fintech.

« Nous sommes satisfaits de la participation des soumissionnaires », a déclaré le porte-parole de Goldman, Tony Fratto, dans un communiqué. « Nous sommes au milieu du processus et nous en apprendrons plus au fur et à mesure que nous avancerons. »