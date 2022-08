Goldman Sachs et Nomura réduisent à nouveau les perspectives du PIB de la Chine

Goldman Sachs et Nomura ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance chinoise, invoquant une demande plus faible, les incertitudes liées à la politique zéro-Covid et une crise énergétique.

Goldman Sachs a abaissé ses prévisions pour l’année 2022 à 3,0 % contre 3,3 %, tandis que Nomura a réduit ses projections pour l’année entière à 2,8 % contre 3,3 %.

Les réductions reflètent le pessimisme persistant des banques d’investissement quant à l’objectif de croissance de Pékin d’environ 5,5 %. En juillet, les responsables chinois ont indiqué que le pays pourrait manquer son objectif de PIB pour l’année.

Les économistes de Goldman ont cité les dernières données économiques de juillet ainsi que les contraintes énergétiques à court terme dues à un été exceptionnellement chaud et sec. La Chine souffre de l’un de ses les pires vagues de chaleur depuis des décenniessollicitant une alimentation déjà sollicitée et entraînant réductions de production dans certaines régions du pays.

Les économistes des deux banques ont également noté une augmentation des cas de Covid dans tout le pays ainsi qu’une contraction de l’investissement immobilier pour juillet, entraînant une baisse de l’investissement total.

Nomura, qui continue de maintenir l’une des estimations les plus basses de la croissance chinoise, a déclaré qu’il croyait toujours que Pékin maintiendrait sa politique zéro-Covid jusqu’en mars 2023. Il a déclaré que cette position restera probablement un frein majeur pour le secteur immobilier. En mai, UBS a abaissé ses prévisions à 3 %, la plus basse parmi les estimations suivies par CNBC à l’époque.