Goldman Sachs embauche Jared Cohen, PDG de l’incubateur technologique Alphabet

Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a embauché un autre cadre supérieur du secteur de la technologie.

La banque d’investissement ajoute Alphabet’s Jared Cohenun protégé de l’ancien PDG de Google Eric Schmidt et fondateur de Scie sauteuseun incubateur du géant de la technologie, pour aider à démarrer un nouveau groupe d’innovation, a déclaré Solomon mardi dans une note obtenue par CNBC.

C’est la dernière étape que Solomon a franchie pour injecter une concentration technologique dans la banque d’investissement de 153 ans. Le groupe, appelé le bureau de l’innovation appliquée, sera dirigé par Cohen et le co-directeur de l’information George Lee. En 2019, Solomon a embauché l’ancien cadre d’Amazon Web Services, Marco Argenti, en tant que co-directeur de l’information.

“En travaillant en étroite collaboration avec les dirigeants de Goldman Sachs, George et Jared identifieront et feront progresser spécifiquement les opportunités commerciales pour l’entreprise qui se situent à l’intersection d’un marché mondial en mutation, de changements dans le paysage géopolitique et d’une technologie en évolution rapide”, a déclaré Solomon. Ils relèveront directement de Salomon.

Cohen rejoint Goldman, basé à New York, à son rang le plus élevé: il sera partenaire et membre du comité de direction et sera également président des affaires mondiales, a déclaré Solomon.

Les déménagements laissent Argenti comme seul directeur de l’information, à partir d’octobre, a-t-il ajouté.