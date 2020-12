La fonderie fait fondre du cuivre le 23 juillet 2020 à Jinhua, Zhejiang, Chine. TPG | Actualités Getty Images | Getty Images

LONDRES – Les analystes de Goldman Sachs estiment que les prix du cuivre pourraient bientôt tester leurs records actuels, affirmant que la course haussière du métal industriel est désormais « pleinement en cours ». Les prix du cuivre ont atteint leur plus haut niveau depuis mars 2013 mardi, atteignant 7 719 dollars la tonne métrique suite à une activité manufacturière plus forte que prévu en Chine et en Corée du Sud. Le métal rouge a depuis réduit ses gains, avec des contrats à terme sur cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange pour la dernière fois à 7 626 $ la tonne métrique. Le cuivre, qui est utilisé dans tout, de l’électricité à la construction, a augmenté de plus de 22% cette année, au rythme de sa meilleure année depuis 2017. Les prix ont été stimulés par les ruptures d’approvisionnement, les espoirs de relance économique dite «verte» et la Chine récupération rapide de la crise des coronavirus. « Le marché haussier du cuivre est désormais pleinement engagé avec des prix en hausse de 50% par rapport aux plus bas de 2020, atteignant leur plus haut niveau depuis 2017 », ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note de recherche du 1er décembre. « Cette force actuelle des prix n’est pas une aberration irrationnelle, nous la considérons plutôt comme la première étape d’un marché haussier structurel du cuivre », ont-ils ajouté.

‘Quelque part de sa limite’

Les analystes de Goldman ont relevé leurs prévisions sur 12 mois pour le cuivre à 9500 dollars la tonne métrique, contre une estimation précédente de 7500 dollars. La banque de Wall Street a déclaré qu’elle s’attendait désormais à un prix moyen soutenu et plus élevé pour 2021 et 2022. Elle a estimé que les prix du cuivre se situeraient en moyenne autour de 8 625 $ l’année prochaine, avant de grimper à 9 175 $ en moyenne en 2022. D’ici la première moitié de 2022, les analystes de Goldman ont déclaré qu’il est « hautement probable » que le cuivre teste les records existants de 10170 dollars établis en 2011.

Un ouvrier vérifie l’emballage final de la tige de cuivre lors du lancement officiel de Metrod pour la nouvelle usine le 23 février 2019 à Shah Alam, en Malaisie. Mohd Samsul Mohd Said | Actualités Getty Images | Getty Images