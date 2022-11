Goldman Sachs dit que la Chine est encore à « des mois » de la réouverture

Une publicité de l’Armée populaire de libération surplombe une scène de rue à Pékin le jour où le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden tiennent un sommet virtuel, à Pékin, en Chine, le 16 novembre 2021.

Cela n’a pas empêché l’optimisme continu sur les grands marchés chinois, et l’indice Hang Seng Tech a brièvement dépassé 5 % dans les échanges matinaux en Asie lundi.

Les actions à Hong Kong et en Chine se sont redressées à la fin d’une semaine volatile la semaine dernière, poussées par la spéculation selon laquelle Pékin pourrait bientôt assouplir sa politique Covid-zéro – mais les économistes de Goldman Sachs disent que la Chine pourrait encore être “à des mois” de la réouverture.

“La réouverture effective est encore dans des mois, car les taux de vaccination des personnes âgées restent faibles et les taux de létalité semblent élevés parmi les personnes non vaccinées sur la base des données officielles de Hong Kong”, ont déclaré dimanche les économistes de Goldman Sachs dirigés par Hui Shan.

“Les marchés boursiers réagissent généralement plus positivement à l’assouplissement de la politique locale qu’à la réouverture internationale, les secteurs domestiques cycliques et de la consommation surperformant”, indique la note.

“Nous estimons qu’une réouverture complète pourrait entraîner une hausse de 20% des actions chinoises sur la base d’analyses de sensibilité empiriques, descendantes et historiques”, a déclaré une note distincte d’économistes, dont Kinger Lau.

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro

Le gouvernement chinois s’en tiendra probablement à sa politique zéro Covid “jusqu’à ce que toutes les préparations médicales nécessaires soient faites”, ont déclaré les analystes de Goldman.

Le dernier Hong-Kong statistiques gouvernementales montrent que seulement 60,81 % des personnes âgées de 80 ans et plus ont reçu les trois doses.

Séparé données gouvernementales de Hong Kong a montré que le taux de mortalité parmi les personnes non vaccinées âgées de 80 ans et plus était de 14,79%, tandis que le taux de mortalité de ceux du même groupe d’âge qui ont reçu trois doses était bien inférieur à environ 1,48%.

“Une réouverture sûre et ordonnée est très difficile en ce moment”, indique la note de Goldman Sachs.