Goldman Sachs dévoile une nouvelle équipe de trading de crypto-monnaie dans une note de service

Goldman Sachs a officiellement lancé l’ère du trading de crypto-monnaie à Wall Street.

La banque a informé jeudi son personnel chargé des marchés qu’un bureau de négociation de crypto-monnaie nouvellement créé avait négocié avec succès deux types de dérivés liés au bitcoin, selon une note interne obtenue exclusivement par CNBC.

L’équipe de cryptographie existe au sein de la division de négociation des devises mondiales et des marchés émergents de la société, relevant du partenaire Goldman. Rajesh Venkataramani, auteur du mémo, et fait partie de l’effort global de la banque en matière d’actifs numériques dirigé par Mathew McDermott.

Goldman Sachs, une banque d’investissement mondiale dominante pour le trading de titres à revenu fixe et d’actions, réfléchissait à la création d’un bureau de négociation Bitcoin depuis au moins 2017. La société a initialement déposé ces plans et a redémarré l’équipe de trading crypto en mars, Reuters signalé plus tôt cette année. La note de jeudi était la première fois que Goldman, basé à New York, reconnaissait officiellement son implication dans le trading de crypto-monnaies.

Sous la direction du PDG David Solomon, Goldman cherche à élargir sa présence sur le marché en « intégrant sélectivement » les institutions de trading crypto pour étendre les offres, a déclaré la banque. La société a également déclaré avoir lancé cette semaine une nouvelle plate-forme logicielle qui fournit les derniers prix et actualités de la crypto-monnaie aux clients.

Les banques, y compris Goldman et son rival Morgan Stanley, avaient annoncé leur intention d’offrir des investissements en bitcoins à des clients riches de leurs divisions de gestion de patrimoine, mais ont pour la plupart évité l’actif volatil dans leurs opérations de trading à Wall Street. Les commerçants de sociétés telles que JPMorgan Chase ont demandé aux gestionnaires quand ils pourraient commencer à gérer le bitcoin, a rapporté CNBC.

Les dérivés qu’il a négociés, les contrats à terme sur bitcoin et les forwards non livrables, sont des moyens de parier sur le prix du bitcoin. Les contrats sont réglés en espèces et n’exigent pas que Goldman traite du bitcoin réel, appelé «bitcoin physique» dans l’industrie, car la banque n’est pas encore en mesure de le faire, a noté Venkataraman dans la note.

Voici le mémo:

6 mai 2021

Formation d’une équipe de négociation de crypto-monnaie

Je suis heureux d’annoncer la formation de l’équipe de négociation de crypto-monnaie de la société, qui sera notre bureau centralisé pour la gestion du risque de crypto-monnaie pour nos clients. L’équipe de trading Crypto fera partie de Global Currency and Emerging Markets (GCEM), relevant de moi, dans le cadre de l’effort Digital Assets de la société dirigé par Mathew McDermott.

Dans le cadre de notre lancement initial, nous avons exécuté avec succès les NDF Bitcoin (BTC) et les transactions futures CME BTC sur une base principale, le tout avec règlement en espèces. Pour l’avenir, alors que nous continuons d’élargir notre présence sur le marché, quoique de manière mesurée, nous intégrons de manière sélective de nouveaux fournisseurs de liquidité pour nous aider à élargir notre offre.

De plus, nous avons lancé hier notre tableau de bord des actifs numériques qui fournit à nos clients des données et des actualités quotidiennes et intrajournalières sur le marché de la crypto-monnaie. Nous vous invitons à mettre en valeur le tableau de bord auprès de vos clients. Pour plus d’informations sur l’approbation commerciale et l’intégration, contactez l’équipe des actifs numériques.

Veuillez noter que la société n’est pas en mesure d’échanger des bitcoins ou des crypto-monnaies (y compris Ethereum) sur une base physique.

Rajesh Venkataramani

Cette histoire se développe. Veuillez revenir pour les mises à jour.