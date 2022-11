Goldman Sachs dévoile un système de classification crypto, destiné aux investisseurs institutionnels

Un logo Goldman Sachs Group Inc. est accroché sur le parquet de la Bourse de New York à New York, aux États-Unis, le mercredi 19 mai 2010.

Goldman Sachs tente de normaliser la façon dont le secteur financier parle, suit et investit dans l’univers en plein essor des actifs numériques.

La banque d’investissement s’apprête à dévoiler un service de données créé avec un fournisseur d’indices mondiaux MSCI et entreprise de crypto-données Métriques des pièces qui cherche à classer des centaines de pièces et de jetons numériques afin que les investisseurs institutionnels puissent donner un sens à la nouvelle classe d’actifs, selon les dirigeants des trois entreprises.

“L’écosystème des actifs numériques s’est vraiment développé au cours des deux dernières années”, a déclaré Anne Marie Darling, responsable de la stratégie client pour la plateforme Marquee de Goldman, dans une interview. “Nous essayons de créer un cadre pour l’écosystème des actifs numériques que nos clients peuvent comprendre, car ils doivent de plus en plus penser au suivi des performances et à la gestion des risques dans les actifs numériques.”

Les actifs cryptographiques ont explosé en valeur pendant la pandémie, atteignant 3 billions de dollars en valeur totale l’année dernière, avant de se contracter avec d’autres actifs risqués alors que la Réserve fédérale augmentait les taux d’intérêt.

Alors que les sceptiques, y compris JPMorgan Chase PDG Jamie Dimon et Berkshire Hathaway Le PDG Warren Buffett a tourné en dérision le bitcoin, les partisans de l’industrie affirment que la récente baisse de la volatilité de la crypto-monnaie par rapport aux investissements traditionnels montre qu’elle mûrit en tant que classe d’actifs.

Le nouveau service s’appelle Datonomy – un jeu sur le mot taxonomie, qui est la branche de la science concernée par la dénomination et la classification du monde naturel – et peut être consulté sous forme de flux de données par abonnement ou via Marquee, qui est la vitrine numérique de Goldman pour investisseurs institutionnels.