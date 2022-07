Goldman Sachs, Delta, Boeing, Tesla et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Goldman Sachs – L’action de la banque a bondi de 3 % après que la société ait enregistré des bénéfices et des revenus supérieurs aux estimations des analystes. Les traders de titres à revenu fixe de Goldman ont généré environ 700 millions de dollars de revenus de plus que prévu grâce à une activité de négociation “significativement plus élevée” sur les taux d’intérêt, les matières premières et les devises.

Delta Air Lines, Boeing – Les actions de Delta Air Lines ont bondi de 5,8 % après l’annonce de l’achat de 100 Boeing 737 Max 10, dans le cadre d’un accord qui marque la première nouvelle commande d’avions Boeing de Delta depuis plus d’une décennie. Les actions de Boeing ont augmenté de 2,4 % après la nouvelle.

Tesla – Les actions ont augmenté de près de 4 % après que la Deutsche Bank a ajouté la société à sa liste d’achat à court terme, citant la possibilité qu’elle dépasse les attentes de Wall Street lorsqu’elle publiera ses bénéfices. Tesla publie mercredi ses résultats trimestriels.

Grab Holdings – Le stock de livraison de nourriture a bondi de 12% après que JPMorgan a mis à niveau Grab vers une forme neutre en surpoids. JPMorgan a décrit le sentiment autour de Grab comme “extrêmement prudent”, créant un rebond potentiel si les résultats trimestriels dépassaient les attentes

Coinbase – Les actions ont bondi de près de 15% après que DNB Asset Management, un grand gestionnaire d’actifs européen, a acheté des actions de l’échange de crypto-monnaie. Bitcoin a également atteint un sommet mensuel.

Actions énergétiques – Les actions de l’industrie ont grimpé en flèche alors que le prix du pétrole a bondi par crainte que l’offre ne reste tendue. Le gaz naturel a également bondi de 7 %, ajoutant aux gains du secteur de l’énergie. Diamondbank Energy, Marathon Oil, Halliburton et Devon Energy ont toutes gagné environ 4 %. Enphase Energy a bondi d’environ 8%.

— Yun Li, Samantha Subin et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.