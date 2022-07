Goldman Sachs, Coinbase et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Goldman Sachs (GS) – Goldman a gagné 2,6% dans les échanges avant commercialisation, après des bénéfices et des revenus optimistes. Le bénéfice du deuxième trimestre s’est établi à 7,73 dollars par action, contre une estimation consensuelle de 6,58 dollars par action. Les bénéfices de Goldman ont chuté par rapport à il y a un an, cependant, à mesure que le rythme des transactions ralentissait.

Synchrony Financial (SYF) – L’action de la société de services financiers a augmenté de 3,5 % en pré-commercialisation après avoir enregistré des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre. Synchrony a souligné une croissance optimiste des prêts et des tendances du crédit, les consommateurs restant forts.

Coinbase (COIN) – Coinbase a augmenté de 6,5% dans l’action avant commercialisation, les actions de l’opérateur d’échange de crypto-monnaie étant l’une des nombreuses actions liées à la crypto en hausse après que la valeur du bitcoin et de l’éther a bondi dans les échanges du jour au lendemain.

Bank of America (BAC) – Bank of America a chuté de 2 cents par action par rapport aux estimations avec un bénéfice trimestriel de 73 cents par action, bien que les revenus soient légèrement supérieurs aux prévisions de Wall Street. Les résultats de Bank of America ont été impactés par une forte baisse des revenus de la banque d’investissement. L’action a initialement chuté de 1,7 % en précommercialisation, mais a ensuite réduit ces pertes.

Twitter (TWTR) – Elon Musk a déposé vendredi soir une requête en justice visant à rejeter la demande de Twitter d’un procès accéléré concernant sa décision de mettre fin à son accord de rachat de 44 milliards de dollars.

Boeing (BA) – Boeing a annoncé que Delta Air Lines (DAL) avait commandé 100 jets Boeing 737 Max, et a également déclaré que la société était sur le point de reprendre les livraisons de son 787 Dreamliner. Boeing a bondi de 4,2% dans les échanges avant commercialisation.

Seagen (SGEN) – La clôture de l’accord de 40 milliards de dollars de Merck (MRK) pour acheter Seagen sera retardée, selon des personnes proches du dossier qui ont parlé au Wall Street Journal. Le retard provient d’une attente de données évaluant une étude d’un traitement Seagen. Le titre a glissé de 2,9 % en précommercialisation.

Starbucks (SBUX) – Starbucks a augmenté de 1,% dans le pré-marché après que le Sunday Times a rapporté que la chaîne de café explorait une éventuelle vente de ses activités au Royaume-Uni.

GlaxoSmithKline (GSK) – La société anciennement connue sous le nom de GlaxoSmithKline a achevé la scission de son activité de santé grand public en une société distincte connue sous le nom de Haleon, qui contient des marques bien connues telles que Advil et Sensodyne. GSK a chuté de 1,3% dans le pré-marché.

Paramount Global (PARA) – L’action de la société de médias a perdu 1,8% dans les échanges avant commercialisation après que Morgan Stanley l’a rétrogradée à “sous-pondération” de “pondération égale”, notant la possibilité que les annonceurs et les consommateurs se retirent dans un scénario de récession.

Fresh Del Monte Produce (FDP) – Les actions de la société de fruits et légumes ont augmenté de 2,8% dans les échanges avant commercialisation après que Bloomberg a annoncé que la société de capital-investissement I Squared Capital envisageait une prise de contrôle, comme une option pour étendre un accord de partenariat conclu en 2021.