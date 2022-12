Goldman Sachs avertit les commerçants de la diminution du pool de bonus alors que Wall Street se replie

Goldman Sachs les commerçants et les vendeurs devront faire face à un pool de bonus inférieur d’au moins 10% à celui de l’année dernière, malgré la production de plus de revenus cette année, selon des personnes connaissant la situation.

En effet, la banque basée à New York fait face à un ralentissement dans la plupart de ses autres activités, en particulier la banque d’investissement et la gestion d’actifs, des domaines qui ont été touchés par la flambée des taux d’intérêt et la baisse des valorisations cette année.

Goldman a commencé cette semaine à informer les dirigeants de sa division des marchés de s’attendre à un pool de bonus plus petit pour 2022, selon les personnes, qui ont refusé d’être identifiées en parlant de questions de rémunération. Le chiffre sera réduit d’un “faible pourcentage à deux chiffres”, Bloomberg signalébien que les discussions sur les salaires se poursuivront jusqu’au début de l’année prochaine et pourraient changer, ont déclaré les gens.

Wall Street est aux prises avec une forte baisse des revenus des banques d’investissement après que certaines parties de l’industrie impliquées dans l’introduction en bourse d’entreprises, la levée de fonds et l’émission d’actions et d’obligations se soient grippées cette année. Goldman a été le premier à annoncer des licenciements à l’échelle de l’entreprise en septembre, et depuis lors Citigroup , Barclays et d’autres ont licencié des employés jugés peu performants. JPMorgan Chase utilisera des coupes sélectives de fin d’année, l’attrition et des primes plus petites, et cette semaine Morgan Stanley PDG James Gorman a déclaré à Reuters qu’il prévoyait de faire des coupes “modestes” dans les opérations à travers le monde.

Malgré l’environnement difficile, le trading a été un point positif pour Goldman. Les troubles géopolitiques et les mesures prises par les banques centrales pour lutter contre l’inflation ont entraîné une hausse de l’activité sur les devises, les obligations souveraines et les matières premières, et le personnel obligataire de la banque a profité de ces opportunités.

Le chiffre d’affaires de la division marchés progresse de 14% neuf premiers mois de l’année par rapport à la même période en 2021, alors que les revenus globaux de l’entreprise ont chuté de 21 %, grâce à de fortes baisses des résultats de la banque d’investissement et de la gestion d’actifs. En conséquence, le montant d’argent que la banque a mis de côté pour la rémunération et les avantages a également chuté de 21 %, à 11,48 milliards de dollars au 30 septembre.

“Nous disons toujours aux gens que leur prime est basée sur ce qu’ils ont fait, sur ce que leur groupe a fait et enfin sur ce que l’entreprise a fait”, a déclaré une personne connaissant les processus de l’entreprise. “Cette année, certains des bons commerçants gagnés devront aller financer les autres parties du pool de bonus.”

Les employés doivent savoir que les grandes banques, dont Goldman, tentent de lisser la volatilité des rémunérations, ce qui signifie que les travailleurs appréciés confrontés à un environnement lent peuvent obtenir de meilleures primes que ne le suggèrent les chiffres de revenus, et vice versa, selon cette personne.

Une porte-parole de Goldman a refusé de commenter les plans de rémunération de la banque.

Alors que la taille globale des pools de bonus diminuera partout, les artistes interprètes ou exécutants individuels peuvent voir plus ou moins qu’ils n’ont gagné en 2021, car les managers cherchent à récompenser les employés qu’ils souhaitent conserver tout en signalant aux autres qu’ils doivent faire leurs valises.

La diminution du pool de bonus vient d’une année solide pour les banques de commerce et d’investissement en 2021. Rétrospectivement, ce fut probablement le dernier souffle d’une ère de taux d’intérêt bas qui a encouragé les entreprises à entrer en bourse, à émettre des titres et à emprunter de l’argent.

La nécessité de supprimer des emplois et de réduire les primes à Wall Street est devenue évidente au milieu de l’année, lorsque la reprise espérée des marchés des capitaux ne s’est pas matérialisée.

Les banquiers d’investissement sont susceptibles de faire face aux réductions de salaire les plus importantes, les personnes impliquées dans la souscription de titres faisant face à des baisses allant jusqu’à 45%, selon des consultants du secteur.