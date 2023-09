Goldman Sachs apporte des améliorations pour résoudre les plaintes relatives au retrait du compte d’épargne Apple

L’émetteur de la carte Apple Goldman Sachs a modifié la façon dont il gère les transactions Apple Savings dans le but de résoudre les problèmes rencontrés par certains clients lors des retraits, selon des personnes proches du dossier citées par L’information.

Dans un nouveau rapport, The Information affirme que Goldman Sachs a ajusté son approche pour réduire le nombre de blocages des retraits du compte d’épargne Apple, qui, plus tôt cette année, a vu les clients faire face à des retards de plusieurs semaines lors du transfert d’argent depuis leurs comptesrésultant en Apple offre un crédit unique de 100 $ sur son compte d’épargne en guise d’excuses.

Les blocages ont été causés par une sécurité renforcée de la part de Goldman Sachs, ce qui a amené de nombreux clients effectuant une transaction de grande valeur à voir leur retrait intercepté et signalé pour un examen de sécurité.

À l’époque, Le journal de Wall Street a rapporté qu’un client avait tenté de transférer 1 700 $ de son compte Apple Card Savings vers un compte bancaire distinct, et chaque fois qu’il appelait le service client de Goldman, on lui disait de lui donner quelques jours de plus, ce qui entraînait une attente de plusieurs semaines. pour recevoir son argent.

Dans d’autres cas, certains clients ont déclaré qu’au moment du transfert, l’argent avait complètement disparu, un utilisateur perdant l’accès à 10 000 $ car l’argent était signalé pour un examen de sécurité, le laissant dans les limbes jusqu’à ce que l’examen soit terminé.

Selon le rapport de The Information, Goldman Sachs a désormais « ajusté son approche pour réduire le nombre ou la gravité de ces problèmes ».

Désormais, si un client disposant d’une grosse somme d’argent tente de transférer une petite partie de son épargne vers un compte externe, le système sera moins susceptible de signaler ces transactions. Goldman a également mis en place un plafond sur le nombre de jours que devraient prendre les retraits et a donné la priorité à une meilleure communication avec les clients dont les transactions ont été signalées ou connaissent des retards, a déclaré l’une des sources.

Il a été rapporté que quatre jours après le lancement de la fonctionnalité de compte Apple Card Savings, les utilisateurs avaient déposé près d’un milliard de dollars dans le servicequi reste exclusif aux utilisateurs aux États-Unis où la Apple Card est disponible.