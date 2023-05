Goldman Sachs affirme que l’inadéquation des emplois a fait grimper le chômage des jeunes en Chine

Leurs recherches ont révélé que les technologies de l’information ont connu l’une des plus fortes augmentations de diplômés entre 2018 et 2021.

Cela « a probablement contribué à l’affaiblissement de la demande de main-d’œuvre » dans les technologies de l’information, l’éducation et l’immobilier – des secteurs qui ont également tendance à embaucher plus de jeunes travailleurs, ont déclaré les analystes de Goldman.

Les autorités chinoises ont déclaré à plusieurs reprises que la lutte contre le chômage des jeunes était une priorité.

Les décideurs politiques tentent d’étendre la formation professionnelle, a souligné Keyu Jin, auteur de « The New China Playbook : Beyond Socialism and Capitalism », qui a été publié ce mois-ci.

Un autre domaine d’opportunité est de développer le secteur des services, qui représente un peu moins de la moitié des emplois en Chine, bien moins que les quelque 80% au Japon et aux États-Unis, a déclaré Jin lors d’un entretien téléphonique lundi.

Elle a dit qu’elle était plus préoccupée par le chômage – une main-d’œuvre « incapable d’être déployée » – que par le vieillissement de la population chinoise.