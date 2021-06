Goldman Sachs accélère ses échanges en partenariat avec Galaxy Digital de Mike Novogratz

« Il y a toute une dynamique avec les grandes banques que j’ai vue maintes et maintes fois: la sécurité en nombre », a déclaré Vanderwilt cette semaine dans une interview. « Une fois qu’une banque fera cela, les autres banques auront [fear of missing out] et ils seront intégrés parce que leurs clients l’ont demandé. »

Les initiatives de Goldman, la principale banque d’investissement mondiale, pourraient se répercuter à Wall Street et au-delà, car les banques sont de plus en plus confrontées à la pression des clients qui souhaitent s’exposer au bitcoin. En étant la première grande banque américaine à commencer à négocier des crypto-monnaies, Goldman offre essentiellement à d’autres banques une couverture pour commencer à le faire également, a déclaré Vanderwilt, un ancien partenaire de Goldman qui rejoint Galaxie l’année dernière.

Galaxy devait annoncer vendredi qu’il servirait de « fournisseur de liquidités » de Goldman – le jargon de Wall Street pour une société qui fournit des cotations pour les ordres d’achat et de vente – sur les contrats à terme sur bitcoins du groupe CME. Le mois dernier, dans une note signalée pour la première fois par CNBC, Goldman a déclaré qu’il signerait « de nouveaux fournisseurs de liquidités pour nous aider à élargir notre offre ».

« Notre objectif est d’offrir à nos clients les meilleurs prix d’exécution et un accès sécurisé aux actifs qu’ils souhaitent négocier », a déclaré Max Minton, responsable des actifs numériques pour la région Asie-Pacifique de Goldman, dans un communiqué. « En 2021, cela inclut désormais la crypto, et nous sommes ravis d’avoir trouvé un partenaire avec un large éventail de lieux de liquidité et de capacités de dérivés différenciés couvrant l’écosystème de la crypto-monnaie. »

Goldman s’appuie sur Galaxy pour accéder au monde de la cryptographie, car le secteur bancaire hautement réglementé ne peut pas gérer directement le bitcoin, selon Vanderwilt.

Mais rien n’empêche les banques de faire des paris financiers liés au prix des pièces sous-jacentes, et c’est là que Wall Street commence son voyage crypto. Il existe des parallèles dans le domaine des matières premières, dans lequel les banques négocient une exposition au porc ou au maïs sans posséder l’actif physique, a-t-il déclaré.

Galaxy – dont les rangs de gestion sont approvisionné avec d’anciens dirigeants de Goldman familiers avec la gestion d’entreprises réglementées – se positionne comme un pont pour les sociétés financières et les sites de cryptographie. La société, dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto, offrira probablement des actions aux États-Unis cette année.

C’est un pas vers la vision que Vanderwilt et les autres anciens dirigeants de Goldman ont pour le développement de l’infrastructure de marché du bitcoin. Alors que de plus en plus de banques autorisent leurs clients, notamment les fonds spéculatifs, les pensions, les family offices et les fonds souverains, à négocier des bitcoins, la profondeur et l’étendue du marché s’améliorent, ce qui devrait finalement réduire la célèbre volatilité du bitcoin, a-t-il déclaré.

« Vous déplacez les participants du marché d’au nord de 90 % du commerce de détail, dont une grande partie a accès à des quantités ridicules d’effet de levier, vers une communauté institutionnelle, qui dispose de règles et de réglementations appropriées et éprouvées sur l’effet de levier, les actifs – l’inadéquation des responsabilités et le risque », a déclaré Vanderwilt. « Plus il y aura d’activité dans la communauté institutionnelle, moins il y aura de volatilité. »

Les banques pourront offrir aux clients des moyens de parier sur le bitcoin en utilisant des produits dérivés, en s’inspirant du monde de la finance établie, a-t-il déclaré. Cela inclut les paris d’arbitrage liés à l’écart de prix entre les contrats à terme sur le bitcoin CME et le bitcoin lui-même, les transactions de valeur relative entre le bitcoin et l’ethereum et la création de billets structurés en bitcoin.

Les étapes de Goldman dans le trading de crypto-monnaie se déroulent malgré un scepticisme soutenu envers le bitcoin de la part d’autres parties de l’entreprise. Plus particulièrement, la banque directeur des investissements pour la gestion de patrimoine a appelé bitcoin un bulle ce n’est pas approprié pour les investisseurs.

Mais si suffisamment de clients commerciaux demandent un produit, les banques d’investissement sont obligées de le fournir, une dynamique que Vanderwilt a observée sur d’autres marchés naissants à travers le monde au cours de ses deux décennies chez Goldman.

« Si le téléphone sonne suffisamment de fois et que les clients essaient d’être exposés, vous finissez par comprendre comment le faire pour eux en toute sécurité, en comprenant que votre rôle dans le monde est d’être intermédiaire en toute sécurité, pas d’agir en tant que fiduciaire », a-t-il déclaré .

Cette étape importante boucle la boucle de Vanderwilt avec son ancienne vie. En 2017, en tant que cadre supérieur du trading chez Goldman, il a été chargé d’aider à démarrer le premier effort de la banque pour échanger des contrats à terme sur bitcoins. Ce plan a ensuite été abandonné. Maintenant, il aide à y parvenir depuis son poste chez Galaxy.

« Il y a beaucoup d’ironie, j’en souris beaucoup », a déclaré Vanderwilt. « Mais je suis vraiment heureux, c’est un cercle heureux et complet. »