Goldman Sachs abaisse ses prévisions pétrolières à 100 dollars le baril

Réservoirs de stockage de pétrole brut au Juaymah Tank Farm dans la raffinerie de pétrole et le terminal pétrolier de Ras Tanura de Saudi Aramco en 2018. Les prix du brut ont fluctué ces derniers mois, atteignant plus de 120 dollars début juin dans un contexte de craintes croissantes d’une récession mondiale, puis tombant à environ 90 dollars par baril après que l’OPEP+ a réduit sa production.

“Les cas de Covid en Chine sont au plus haut du 22 avril, mais la nouvelle fonction de réaction politique est inconnue … nous réduisons nos attentes pour la demande chinoise de 1,2 [million barrels per day] pour le trimestre (à 14,0 mb/j), anticipant de nouvelles fermetures à partir d’ici”, indique la note, ajoutant que la demande actuelle de brut de la Chine est inférieure aux attentes de Goldman pour octobre à novembre de 800 000 barils par jour.

Les deux contrats à terme ont oscillé pour la dernière fois autour des creux de deux mois : Contrats à terme sur le Brent perdu moins d’un dollar, soit 0,9 %, pour s’établir à 86,83 $ le baril et Intermédiaire de l’ouest du Texas aux États-Unis les contrats à terme ont chuté de 1,09 % à 79,21 $ le baril.

Les volumes de production et d’exportation de pétrole russes plus élevés que prévu ont également contribué à la révision à la baisse de Goldman, deux semaines seulement avant l’entrée en vigueur de l’embargo de l’UE début décembre.

“Les investisseurs ont été déçus par une production et des flux d’exportation plus élevés que prévu en provenance de Russie. Et ce, bien qu’il ne reste que deux semaines avant que l’embargo de l’UE n’entre en vigueur sur le brut, parallèlement au plafonnement des prix du G-7, pour lequel plus de détails devraient être annoncés. la semaine prochaine”, a déclaré la banque d’investissement dans la note.