Goldman Sachs a créé Louisa, une start-up de médias sociaux alimentée par l’IA

Goldman Sachs plus connue pour ses banquiers de Wall Street que pour sa technologie, vient de sortir la première startup de son incubateur interne. L’entreprise, une plateforme de réseautage pour les employés appelée Louiseétait financée et détenue par la banque d’investissement basée à New York jusqu’à il y a quelques semaines, lorsqu’elle est devenue indépendante, selon le fondateur-PDG Docteur Rohan. Maintenant, Doctor s’efforce d’élargir sa clientèle au-delà des limites de Goldman, dont les employés utilisent Louisa depuis deux ans et demi. Le logiciel crée automatiquement des profils d’utilisateurs à partir des bases de données d’un employeur et extrait des flux d’actualités pour connecter de manière proactive les personnes qui pourraient bénéficier de se connaître, a-t-il déclaré. « Pensez à Louisa comme un LinkedIn alimenté par l’IA sous stéroïdes », a déclaré le docteur, 42 ans, cette semaine dans une interview. « Nous avons des profils intelligents et un réseau intelligent, et Louisa lit des millions d’articles par semaine de 250 fournisseurs et commence à connecter les gens » sur la base d’éventuelles offres glanées dans l’actualité, a-t-il déclaré. Sous la direction du PDG David Solomon, Goldman a cherché à accélérer sa transformation numérique en embauchant Google et Amazone cadres et demander aux employés de présenter aux dirigeants des idées de startups. Louisa faisait partie de la classe inaugurale du programme d’incubateur de Goldman, qui encourage les employés ayant des idées de startups à les développer en interne.

« Chance stupide »

Doctor, un vétéran de Goldman de 17 ans qui a travaillé à Hong Kong et à Londres en tant que responsable des solutions bancaires, a eu l’idée de Louisa après avoir décroché un énorme contrat en 2018. L’exaltation de sécuriser la transaction, un transfert de risque complexe entre une banque et un assureur d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, a été suivie de questions lancinantes : comment Doctor a-t-il réussi et était-ce reproductible ? « La vraie réponse était le hasard, le hasard », a-t-il déclaré. « C’était une pure chance qu’un autre mec et moi ayons soif en même temps, allez dans un [bar] à Londres et commencer à échanger des informations. »

Rohan Docteur, PDG et fondateur de Louisa Source : Goldman Sachs

Il doit y avoir un meilleur moyen, pensa le docteur. Les entreprises de services professionnels comme Goldman s’appuient sur l’expertise et les contacts de leurs employés, mais il y a une limite au nombre de collègues que l’on peut connaître. « Cela coûte aux entreprises des milliards de dollars en termes d’opportunités manquées, de collègues déconnectés et d’expériences client fracturées », a-t-il déclaré. Il a donc déménagé à New York depuis Hong Kong et a commencé à embaucher des programmeurs pour son effort naissant. Le nom de la société faisait à l’origine référence à Louisa Goldman Sachs, la La plus jeune fille de Marcus Goldman et épouse de Samuel Sachs. Mais, vu comment Doctor doit répondre aux concurrents de Goldman, le nom de la startup se réfère désormais plus généralement à un « guerrier renommé », a-t-il déclaré.

Client #1