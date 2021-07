Goldman réduit les prévisions du PIB de l’Asie du Sud-Est alors que la variante delta se propage

Des étudiants, portant des masques faciaux au milieu de la pandémie de Covid-19, sont assis près d’une peinture murale représentant le drapeau indonésien dans un lycée islamique de Banda Aceh le 10 juin 2020. Président Mahyuddin | AFP | Getty Images

SINGAPOUR – Les infections à Covid-19 augmentent dans plusieurs grandes économies d’Asie du Sud-Est, ce qui a conduit Goldman Sachs à réduire ses prévisions de croissance pour 2021 pour la majeure partie de la région. La propagation de la variante delta plus transmissible a poussé les cas quotidiens de Covid à des records en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande ces dernières semaines. Cela a conduit à des restrictions plus strictes en Indonésie et en Thaïlande, et à une extension des restrictions en Malaisie, ont écrit les économistes de Goldman dans une note de jeudi. Aux Philippines, la propagation du coronavirus a rendu le relâchement des mesures de distanciation sociale « plus improbable » cette année, ont ajouté les économistes.

De nouvelles poussées virales et des restrictions plus strictes devraient « peser beaucoup plus » sur la croissance au second semestre 2021 qu’on ne le pensait auparavant, ont déclaré les économistes. Goldman a réduit ses prévisions de croissance de plus de 100 points de base pour l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Singapour et la Thaïlande ont vu une réduction plus faible de la banque.

Rythme de vaccination lent

La montée rapide des infections à Covid en Asie du Sud-Est est survenue alors que la vaccination progresse dans la région – à l’exception de Singapour – a à la traîne de nombreux pays tels que les États-Unis et le Royaume-Uni Singapour a l’un des taux de vaccination les plus rapides au monde, avec plus de 41 % de sa population entièrement vaccinée, selon les dernières données compilées par le portail de statistiques en ligne Our World in Data.

Mais le reste de la région est beaucoup plus lent : la Malaisie a complètement vacciné 12,4% de sa population tandis que l’Indonésie a complètement vacciné 5,7% de sa population, selon les données. Moins de 5% des populations en Thaïlande et aux Philippines ont été totalement vaccinées contre le Covid. Singapour, qui a resserré les mesures de distanciation sociale début mai, a commencé à assouplir les restrictions le mois dernier. Les économistes de Goldman ont prédit que la Malaisie sera la prochaine à emboîter le pas au quatrième trimestre, tandis que les autres économies d’Asie du Sud-Est ne le feront qu’au premier semestre 2022.