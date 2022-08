Goldman ne voit pas le nucléaire comme une technologie transformationnelle pour l’avenir

Une centrale nucléaire photographiée en Allemagne, le 4 août 2022. Les discussions sur le rôle du nucléaire dans la plus grande économie d’Europe ont été mises en relief après l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie en février.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’énergie nucléaire est responsable d’environ 10 % de la production mondiale d’électricité. Dans les économies avancées, l’AIE affirme qu’elle représente près de 20 % de la génération.

Notant que l’énergie nucléaire a des coûts initiaux importants et de longs délais, l’organisation basée à Paris dit qu’elle “a du mal dans certaines juridictions à rivaliser avec des alternatives plus économiques et plus rapides à installer, comme le gaz naturel ou les énergies renouvelables modernes”.

Le développement d'”installations de nouvelle génération” comme les usines modulaires pourrait aider à rétablir cet équilibre, ajoute-t-il.

En outre, l’AIE décrit les centrales nucléaires comme contribuant à “contribuer à la sécurité électrique en maintenant la stabilité des réseaux électriques et en complétant les stratégies de décarbonation puisque, dans une certaine mesure, elles peuvent ajuster leur production pour accompagner les changements de la demande et de l’offre”.

Le besoin de cela ne fera que croître à mesure que davantage de sources renouvelables comme l’éolien et le solaire – qui sont intermittents – seront mises en ligne dans les années à venir, dit-il.

— Silvia Amaro de CNBC a contribué à ce rapport.