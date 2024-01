Goldman dépose une censure contre Stefanik pour avoir qualifié les accusés du 6 janvier d’« otages »

Les démocrates ont largement condamné son utilisation du mot « otages » pour désigner des centaines de personnes reconnues coupables de crimes liés à l’assaut du Capitole.

Le représentant Hakeem Jeffries de New York, leader de la minorité, a déclaré que Mme Stefanik « devrait avoir honte d’elle-même ». La représentante Jamie Raskin, démocrate du Maryland, qui a été membre du panel de la Chambre qui a enquêté sur l’attaque du 6 janvier, a spéculé sur les réseaux sociaux qu’elle l’avait fait parce qu’elle auditionnait pour être la colistière de M. Trump.

Mais M. Goldman est le premier à transformer son dégoût pour le langage et le comportement de Mme Stefanik en une proposition de censure formelle, une manière de plus en plus courante d’enregistrer des critiques partisanes au Congrès. L’année dernière, les républicains ont censuré trois démocrates : le représentant Adam B. Schiff de Californie, pour son rôle dans l’enquête sur M. Trump ; Jamaal Bowman, de New York, pour avoir déclenché une fausse alarme incendie dans un immeuble de bureaux de la Chambre des représentants ; et Rashida Tlaib du Michigan, pour ses déclarations concernant la guerre entre Israël et le Hamas.