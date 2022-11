Goldman a payé 12 millions de dollars pour régler une plainte pour sexisme, rapporte Bloomberg

Goldman Sachs payé plus de 12 millions de dollars à une ancienne partenaire féminine pour régler les allégations selon lesquelles les cadres supérieurs ont créé un environnement hostile pour les femmes, Bloomberg signalé Mardi.

L’ancien associé a allégué que des cadres supérieurs, dont le PDG David Solomon, avaient fait des remarques vulgaires ou dédaigneuses à l’égard des femmes de l’entreprise, selon Bloomberg, qui a cité des personnes au courant de sa plainte. La plainte alléguait que les femmes de Goldman étaient moins payées que les hommes et visées de manière insultante, a déclaré Bloomberg, citant des sources anonymes.

La direction de Goldman a été “ébranlée” par la plainte et l’a réglée il y a deux ans pour empêcher que les allégations ne soient rendues publiques, selon le média. La partenaire féminine, qui travaille maintenant pour un autre employeur, a refusé de commenter Bloomberg, qui a déclaré qu’elle avait caché son nom en partie parce qu’elle n’avait jamais rendu publiques ses allégations.

Wall Street continue de faire face à des accusations selon lesquelles sa culture de la charge dure entraîne un traitement injuste pour les employées. Solomon, qui a succédé à son prédécesseur Lloyd Blankfein en 2018, fait face à un recours collectif alléguant une discrimination fondée sur le sexe qui pourrait être jugée l’année prochaine ; Goldman a nié les allégations et a tenté de faire rejeter le procès. Plus tôt cette année, un ex-Goldman directeur général a publié un mémoire détaillant les épisodes de harcèlement au cours de sa carrière de 18 ans à la banque.

Dans des remarques publiques, Solomon a déclaré que l’embauche et la promotion de plus de femmes et de minorités étaient ses principales priorités, et l’entreprise a fait connaître ses efforts pour renforcer les rangs des femmes à la banque.

D’autres industries à prédominance masculine telles que la technologie et le droit ont également fait face à des accusations de préjugés systémiques contre les femmes. En juin, Alphabet filiale Google accepté de payer 118 millions de dollars pour régler un procès alléguant que l’entreprise technologique avait fait preuve de discrimination à l’encontre de milliers d’employées.

Les incidents décrits par le partenaire de Goldman se seraient produits en 2018 et 2019, et incluaient des cadres masculins critiquant le corps des employées et attribuant des tâches subalternes aux femmes, selon Bloomberg, qui a cité des personnes au courant de la plainte. Le rang de partenaire est extrêmement difficile à atteindre, et moins de 1% des employés de l’entreprise ont ce titre, qui s’accompagne d’une rémunération améliorée et d’autres avantages.

Meilleur avocat de Goldman Kathy Rümmler a déclaré dans un communiqué à CNBC que la société contestait l’article de Bloomberg. La banque basée à New York a refusé de commenter au-delà de sa déclaration ou de répondre aux questions pour savoir si elle avait payé le règlement de 12 millions de dollars.

“Les reportages de Bloomberg contiennent des erreurs factuelles, et nous contestons cette histoire”, a déclaré Ruemmler dans le communiqué envoyé par courrier électronique. “Quiconque travaille avec David connaît son respect pour les femmes et sa longue expérience dans la création d’un environnement inclusif et favorable aux femmes.”

Une porte-parole de Bloomberg a eu cette réponse au commentaire de Goldman : “Nous maintenons nos reportages.”