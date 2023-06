Goldie Hawn Rocks maillot de bain avec Kurt Russell torse nu en Grèce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Goldie Hawn77, et Kurt Russel, 72 ans, vivent leur meilleure vie lors d’un voyage en Grèce. Les tourtereaux ont été photographiés en train de profiter du soleil tout en prenant un hors-bord sur l’eau avec des amis le 12 juin. Goldie portait un maillot de bain noir avec une longue écharpe rouge autour du cou, montrant sa peau éclatante et bronzée depuis peu à l’extérieur. Son look était également complet avec des lunettes de soleil. Pendant ce temps, Kurt était torse nu dans son maillot de bain alors qu’ils traversaient l’eau à toute vitesse.

Plus tôt cette année, Goldie et Kurt ont célébré plus de 40 ans ensemble. Bien qu’ils ne se soient jamais mariés, ils sont restés un duo hollywoodien fort et puissant tout au long de leur relation. Kurt et Goldie ont continué à défendre leur décision de ne pas marcher dans l’allée dans une interview de mars 2023 avec Variété. Kurt a expliqué qu’ils n’avaient tout simplement jamais voulu mettre un titre sur leur relation, et leurs enfants non plus (Goldie avait deux enfants avant de se réunir avec Kurt, et il avait un fils. Ils ont ensuite eu un fils, Wyattensemble aussi).

« Une relation durable n’est pas une question de mariage », a expliqué Goldie dans une interview séparée en 2015 avec Porter magazine. « C’est une question de compatibilité et de communication. Et vous devez tous les deux vouloir que ça marche. Si une personne ne veut pas que ça marche, ça ne marchera pas. L’intention est la clé.

Les deux se sont rencontrés pendant le tournage Le seul et unique groupe familial authentique et original en 1966. Cependant, ce n’est que lorsqu’ils se sont à nouveau associés pour filmer Changement de swing en 1983 qu’ils ont retiré leur romance de l’écran. Une partie de ce qui fait que leur relation fonctionne si bien, cependant, est à quel point ils sont tous les deux discrets. « Kurt et moi sommes très similaires », a admis Goldie dans le Variété entretien. « Il ne se considère pas comme une star de cinéma. Moi non plus. Aucun de nous ne se promène en pensant à ce genre de choses.

