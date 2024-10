Goldie Hawn dit que le « bon sexe » est un élément clé de sa relation avec Kurt Russell

Ensemble depuis plus de quarante ans, Goldie Hawn explique franchement pourquoi sa relation avec Kurt Russell est si réussie.

Vendredi, alors qu’elle célébrait le 20e anniversaire de la Fondation Goldie Hawn et de MindUP, l’actrice a révélé un élément clé de leur histoire d’amour.

« Il faut avoir du bon sexe », a déclaré sans détour l’homme de 78 ans dans une interview avec E! Nouvelles.

KURT RUSSELL ET GOLDIE HAWN S’embrassent lors d’une escapade romantique à Aspen après 40 ans ensemble

« Parce que le sexe est quelque chose qui vous connecte et crée plus d’appartenance. Les personnes qui ont des relations sexuelles saines durent généralement beaucoup plus longtemps. Mais ce n’est pas seulement à cause de l’acte, c’est à cause de la chaleur et de l’intimité que cela crée », a-t-elle expliqué.

« Il faut être gentil les uns avec les autres à l’occasion », taquina-t-elle.

Bien que Hawn ait déclaré qu’il était important d’avoir cette intimité, c’est aussi le temps passé à reconnaître vos différences qui fait vraiment durer une relation.

« Les personnes qui ont des relations sexuelles saines durent généralement beaucoup plus longtemps. Mais ce n’est pas seulement à cause de l’acte, c’est à cause de la chaleur et de l’intimité que cela crée. » — Goldie Hawn

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Vous savez que vous n’êtes pas la même personne », a déclaré l’actrice d’Overboard. « Vous ne pensez pas souvent de la même manière. Et vous devez l’accepter, mais vous devez mesurer si nous nous amusons ou si c’est quelque chose que nous voulons faire ? Est-ce que nous rions ensemble ? Partageons-nous certaines choses ? Vous je ne suis pas obligé de tout partager. »

« Nous avons beaucoup d’attentes, je pense, en matière de relations, mais il faut aimer la personne. C’est très important. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Russell, 73 ans, avait sa propre vision des raisons pour lesquelles lui et Hawn avaient vu une telle longévité dans leur relation.

« Je pense que la plupart des gens qui sont ensemble depuis longtemps partagent une chose en commun », a-t-il déclaré au média. « Et c’est qu’après tant d’années ensemble, vous aurez vécu à peu près tout ce qu’il y a à vivre ensemble et comprendrez tous les hauts et les bas et ce que cela signifie. »

« J’adore le fait que nous nous soyons rencontrés et [we’re] je le fais toujours. Nous aimons toujours être ensemble. »

Le couple s’est rencontré à l’origine sur le tournage de leur film, « The One and Only, Genuine, Original Family Band », mais ne s’est réuni que des années plus tard. Le travail a réuni le duo en 1983, pour leur film « Swing Shift ».

Hawn et Russell, qui ont chacun leurs propres enfants issus de mariages précédents (Kate et Oliver ainsi que Boston, respectivement), partagent un fils ensemble, Wyatt.

Lors d’une apparition en mars sur le podcast de Dax Shepard, « Expert en fauteuil« , Hawn a longuement parlé de sa relation avec Russell et des obstacles qu’ils ont surmontés en tant que couple.

« Nous ne sommes pas d’accord sur certaines choses. Il était plus dur que moi en tant que parent. … Mais nous avons une famille très, très forte grâce à cela », a-t-elle déclaré.

« C’est l’une des choses qui nous ont donné matière à parler », a-t-elle expliqué en expliquant pourquoi leur relation était restée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le couple n’est pas non plus marié.

« Je pense que si nous étions mariés, il y aurait probablement eu des moments où vous diriez : ‘Oh allez. J’ai fini' », a-t-elle déclaré à Shepard. Hawn a néanmoins déclaré : « Je suis vraiment content d’être resté. »