Goldie Hawn dit que le « bon sexe » est le secret de sa relation de 40 ans avec Kurt Russell FR24 News France

Photo : BANG Showbiz. Tous droits réservés.

Goldie Hawn dit que le « bon sexe » est le secret de sa relation de 40 ans avec Kurt Russell.

L’actrice du « Private Benjamin », 78 ans, n’a jamais épousé l’acteur de « Escape From New York », Kurt, 73 ans, mais le couple est ensemble depuis 1983 et a un fils de 28 ans, Wyatt.

Goldie a maintenant dit à E! sur la clé de leur longue romance : « Il faut avoir du bon sexe.

« Parce que le sexe est quelque chose qui vous connecte et crée plus d’appartenance. « Les personnes qui ont des relations sexuelles saines durent généralement beaucoup plus longtemps.

« Ce n’est pas seulement à cause de l’acte, c’est à cause de la chaleur et de l’intimité qu’il crée. »

Mais Goldie a souligné que l’intimité n’était pas suffisante à elle seule pour maintenir une relation vivante à long terme.

Elle a ajouté : « Il faut être gentil les uns avec les autres à l’occasion. »

Goldie a également admis que les couples ne sont pas toujours d’accord, ajoutant : « Vous savez, vous n’êtes pas la même personne. Vous ne pensez pas souvent de la même manière.

« Et vous devez accepter cela, mais vous devez mesurer : « Est-ce qu’on s’amuse ou est-ce quelque chose que nous voulons faire ? Est-ce qu’on rit ensemble ? Est-ce que nous partageons certaines choses ?

« Vous n’êtes pas obligé de tout partager. »

Goldie a également conseillé aux gens d’abandonner les visions irréalistes des relations, ajoutant : « Nous avons beaucoup d’attentes, je pense, concernant les relations, mais il faut aimer la personne. C’est très important.

Kurt a dit à E! à propos de l’amour : « Je pense que la plupart des gens qui sont ensemble depuis longtemps partagent une chose en commun.

« Et c’est qu’après tant d’années ensemble, vous aurez vécu à peu près tout ce qu’il y a à vivre ensemble et comprendrez tous les hauts et les bas et ce que cela signifie. »

Il a ajouté à propos de sa relation avec Goldie : « J’adore le fait que nous nous soyons rencontrés et que nous le faisons toujours. Nous aimons toujours être ensemble.

Avec Wyatt, Goldie Hawn, mère de trois enfants, a des enfants acteurs Oliver Hudson, 48 ans, et Kate Hudson, 45 ans, avec son ex-mari musicien de 74 ans, Bill Hudson.

Kurt, père de deux enfants, a également un fils Boston Russell, 44 ans, avec son ex-femme actrice Season Hubley, 73 ans, avec qui il a été marié de 1979 à 1983.

Goldie et Kurt se sont rencontrés quand elle avait 21 ans et lui 16 ans, puis se sont revus avant de se réunir.