Goldie Hawn dit que le « bon sexe » est le secret de sa relation avec Kurt Russell

Goldie Hawn et Kurt Russell partagent l’une des clés de plus de 40 ans de romance.

Pendant que le couple de longue date parlait avec E! Nouvelles à La Fondation Goldie Hawn de MindUP lors d’un événement caritatif le vendredi 27 septembre, Hawn, 78 ans, a déclaré : « Vous devez avoir du bon sexe », lorsqu’on l’a interrogé sur la construction d’une relation fructueuse à long terme.

« Parce que le sexe est quelque chose qui vous connecte et crée plus d’appartenance. Les personnes qui ont des relations sexuelles saines durent généralement beaucoup plus longtemps », a expliqué Hawn. « Mais ce n’est pas seulement à cause de l’acte, c’est à cause de la chaleur et de l’intimité que cela crée. »

Hawn et Russell, 73 ans, sont en couple depuis 1983. Le couple partage les enfants Oliver Hudson et Kate Hudson issus de la précédente relation de Hawn avec Bill Hudson, et Wyatt Russell, leur plus jeune fils. Russell partage également son fils aîné Boston Russell avec son ex-femme Season Hubley.

« Il faut être gentil les uns avec les autres à l’occasion », a également plaisanté Hawn.

Goldie Hawn et Kurt Russell.

Amy Sussman/Getty



Alors que Hawn expliquait comment les couples peuvent maintenir leur relation amoureuse à long terme, l’actrice a déclaré que les partenaires romantiques doivent « savoir que vous n’êtes pas la même personne ».

« Souvent, on ne pense pas de la même manière. Et vous devez l’accepter, mais vous devez mesurer si nous nous amusons ou si c’est quelque chose que nous voulons faire ? », a-t-elle déclaré. « Est-ce qu’on rit ensemble ? Partageons-nous certaines choses ? Vous n’êtes pas obligé de tout partager. Nous avons beaucoup d’attentes, je pense, en matière de relations, mais il faut aimer la personne. C’est très important.

Lorsque Russell lui-même s’est prononcé sur le sujet, il a déclaré à E! News qu’il pense que la plupart des couples qui vivent depuis longtemps « partagent une chose en commun ».

Kurt Russell, Goldie Hawn et Kate Hudson le 27 septembre 2024.

Amy Sussman/Getty



« Et c’est qu’après tant d’années ensemble, vous aurez vécu à peu près tout ce qu’il y a à vivre ensemble et comprendrez tous les hauts et les bas et ce que cela signifie », a-t-il déclaré. «J’adore le fait que nous nous soyons rencontrés et que nous le faisons toujours. Nous aimons toujours être ensemble.

Lors de l’événement caritatif du 27 septembre, le couple de longue date s’est également entretenu avec Divertissement ce soir à propos du désir de Hawn de faire un film dans lequel elle, Russell et le reste de leur célèbre famille peuvent tous jouer ensemble

« Nous en avons parlé parce qu’il y a tellement de membres de la famille qui travaillent dans ce métier. » » dit Russell. « Non, nous n’avons rien de solide. C’est juste une idée qui serait amusante à réaliser si elle était bonne. »