Goldie Hawn dit que l’Amérique a «échoué» les enfants pendant la pandémie de COVID-19

Goldie Hawn a souligné l’effet de la pandémie de COVID-19 sur les enfants américains dans un éditorial publié mercredi.

Hawn a comparé la «peur existentielle» ressentie par les enfants au milieu de la pandémie de coronavirus à la «peur» ressentie par les enfants après la guerre froide, le crash du Challenger et le 11 septembre dans un éditorial pour USA aujourd’hui.

« Aujourd’hui, nous sommes au milieu d’un traumatisme national qui pourrait très bien dépasser le 11 septembre et se rapprocher de la terreur accrue des années de la guerre froide », a écrit Hawn. « L’ère COVID a changé la vie de nos enfants de manière bien plus réelle et tangible – distanciation sociale, fermetures d’écoles, utilisation quotidienne de masques. »

L’actrice « Overboard » a poursuivi en disant que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ainsi que le chirurgien général américain et l’American Academy of Pediatrics conviennent tous que « l’état de santé mentale de nos enfants est maintenant au niveau d’un niveau national urgence. »

« Cela nous dit qu’en tant que nation, nous avons laissé tomber nos enfants », a-t-elle poursuivi. « Les quelques dollars fédéraux et étatiques qui sont dirigés vers la » santé mentale « des jeunes finissent invariablement par être affectés à la toxicomanie et aux » soins de crise « , ne traitant que les troubles les plus graves. Il y a des fonds modestes une fois qu’un enfant se retrouve à l’hôpital. Mais et avant ? »

« Nous ne finançons pas correctement les soins préventifs et les interventions précoces qui normalisent les luttes mentales de chaque individu à un certain niveau », a ajouté Hawn. « Il existe des outils quotidiens pour la forme mentale, tout comme pour l’exercice et une alimentation saine ; nous ne les enseignons tout simplement pas de manière systématique aux enfants de notre pays. »

Hawn a écrit sur son propre « voyage personnel de deux décennies » en travaillant avec des éducateurs et des scientifiques pour développer un programme pour les enfants qui les aiderait à « comprendre les réactions chimiques complexes qui animent les émotions » et à les « réguler » si nécessaire.

Hawn est un défenseur de la santé mentale des enfants depuis la fondation de l’organisation à but non lucratif MindUp en 2003. L’organisation a été créée pour « aider les enfants à développer les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour gérer le stress, réguler les émotions et faire face aux défis du 21e siècle avec optimisme, résilience et compassion ». MindUp traite directement de l’agressivité, de l’anxiété, de la dépression et du suicide chez les enfants.

Hawn a noté dans l’éditorial la hausse des taux de tentatives de suicide présumées aux États-Unis.

« Les enfants ont peur des gens, des espaces, même de l’air qui les entoure – un niveau de peur constant jamais vu depuis des décennies. Au début de 2021, les visites aux urgences aux États-Unis pour des tentatives de suicide présumées étaient 51 % plus élevées pour les adolescentes et 4 % plus élevé pour les adolescents, par rapport à la même période au début de 2019 », a-t-elle écrit.

Hawn a terminé son écriture en déclarant que nous « survivrons » à la pandémie de COVID-19, mais a noté qu’elle n’est « pas sûre que nous puissions survivre à une génération entière dont le traumatisme collectif les fait clopinonner jusqu’à l’âge adulte ».

« Nous avons besoin de plus de recherche, de plus de soins préventifs et de plus d’interventions précoces. Et il est encore temps », a-t-elle écrit. « Si nous faisons les choses correctement, les enfants d’aujourd’hui pourraient devenir la génération la plus forte que l’Amérique ait jamais produite. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).