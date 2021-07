Goldie envisage un bonus pour les séries du dimanche pour Tommy G | Nouvelles de course

Jim Goldie a l’œil sur un bonus de 100 000 £ après que Tommy G soit rentré chez lui dans une fin palpitante pour le Handicap de la série de formation des apprentis Sky Bet Sunday Series à Musselburgh.

Tommy G a jalonné sa revendication en s’accrochant à une tête de Six Strings. Le réclamant Gianluca Sanna a mis le cap sur le joueur de huit ans qui s’est rapidement établi une belle avance.

Six Strings est sorti du peloton et a lancé un défi de taille, mais Tommy G (13-2) a tenu bon pour franchir la ligne une tête vers le bon pour gagner pour la première fois sur un voyage aussi loin que neuf stades.

« Il est pour le moins polyvalent. On aurait dit qu’il pourrait être attrapé, puis il a de nouveau sorti la tête. Il en faisait toujours assez », a déclaré Goldie.

« C’est génial. Le Johnnie Delta Racing Club existe depuis un certain temps. C’est un grand gagnant pour eux. Tout va bien. »

Le bonus ira aux propriétaires de tout cheval qui remporte une course sur chacun des trois sites de la série Sky Bet Sunday de 600 000 £. La deuxième manche aura lieu à Haydock le 8 août, avec la dernière étape à Sandown deux semaines plus tard. Le prix sera partagé s’il y a plus d’un gagnant.

Tommy G semble contourner la Unibet Stewards’ Cup à Goodwood en faveur d’attendre Haydock dans deux semaines.

« Je pense que Goodwood va nous manquer et penser au grand bonus de 100 pour avoir remporté trois courses dans la série », a déclaré le gestionnaire basé à Glasgow.

« Il y aura une course quelque part pour lui à Haydock, espérons-le. S’il peut recommencer, on ne sait jamais – peu de chevaux ont la chance de gagner un bonus comme celui-là. Il doit être l’un des prétendants. »

Marco Botti a également salué l’initiative après que Rising Star (5-6 favoris) a décroché le Handicap des pouliches Sky Bet Sunday Series avec style pour Ben Curtis.

La fille de Fast Company a été double gagnante en tant que juvénile la saison dernière et après deux efforts placés cette saison, elle est arrivée bien avec un verdict de longueur et demie sur Gometra Ginty dans cette course de mile.

Botti a déclaré: « Elle l’a bien fait. De toute évidence, nous avons ciblé cette course puisqu’elle a terminé deuxième à Newmarket plus tôt dans le mois car cela semblait une bonne opportunité pour elle avec de beaux prix en argent.

« Le bon terrain est la clé pour elle, je pense. Elle a couru dans un Groupe 2 en Italie l’année dernière, mais le terrain était lourd et elle n’a vraiment pas du tout géré.

Botti aimerait essayer une tranche du bonus de 100 000 £ pour plusieurs gagnants, mais craint que Rising Star ne soit désormais trop bien noté pour s’aligner à Haydock.

Il a déclaré: « Le bonus est là et il y a une course pour elle à Haydock, mais je pense qu’elle pourrait gagner 3 ou 4 livres, ce qui la pousserait simplement à sortir d’une course de classe quatre car elle y a gagné 85.

« Il y a une course à la réunion d’Ebor à York pour les pouliches de plus de sept stades et nous pourrions y jeter un coup d’œil. »

À propos de la série, Botti a ajouté : « Je pense que c’est une excellente initiative et qu’il y a beaucoup d’argent à offrir. C’était une bonne opportunité, nous n’avons généralement pas beaucoup de coureurs dans le nord, mais cela valait la peine de faire le voyage.

« C’est formidable pour les propriétaires. Certains d’entre eux ne le savaient pas, mais quand j’ai dit qu’il s’agissait d’une course de classe quatre d’une valeur de près de 16 000 £ pour le vainqueur, ils ont dit ‘wow, nous devons tenter notre chance’. »

Curtis a complété un doublé sur Glasses Up (15-2) dans le dernier Sky Bet Sunday Series Stayers Handicap.

Mytilda a créé une surprise 25-1 pour ouvrir son compte lors de la sixième tentative dans le Sky Bet Sunday Series Nursery Handicap.

L’entraîneur Phillip Makin avait suffisamment pensé à la pouliche pour la lancer dans le Weatherbys Super Sprint il y a huit jours, mais elle a perdu toute chance au départ.

C’était une autre histoire cette fois-ci alors qu’elle a voyagé fortement tout au long du sprint de cinq mètres pour Rowan Scott et a balayé clairement pour marquer à deux longueurs de Hi Meh Darling.

Modular Magic (6-1 favori) a surmonté un faible tirage avec style pour tirer le meilleur parti de la course Sky Bet Sunday Series Sprint Handicap pour le jockey Connor Beasley et l’entraîneur David Barron.

Edward Cornelius (13-2) avait l’air d’un jeune prometteur lorsqu’il s’est imposé confortablement dans le Sky Bet Sunday Series EBF Newcomers’ Maiden Stakes, tandis que Lion Tower (4-1 favori) a obligé ses supporters dans le Sky Bet Sunday Series Handicap.