GoldenEye 007 Hits Nintendo Switch et Xbox: Comment jouer, réparer les commandes du commutateur

Chargez vos PP7 silencieux et amorcez ces mines distantes : GoldenEye 007 est disponible pour jouer via le Commutateur Nintendo en ligne et Passe de jeu Xbox service d’abonnement. L’être aimé James Bond le jeu a initialement frappé le N64 en 1997, et c’est le jeu de tir à la première personne première réédition depuis.

Jouer à GoldenEye 007 sur Nintendo Switch

Vous devrez être abonné à Switch Online pour accéder à GoldenEye et à d’autres jeux N64. Le multijoueur en ligne est exclusif à la version Switch, le site officiel 007 notémais cette version est par ailleurs la même que l’original N64.

Le schéma de contrôle par défaut semblera probablement un peu bizarre, mais l’utilisateur de Reddit Cuesport77 a suggéré changements qui l’aligneront sur les tireurs modernes. J’ai testé cela, et cela fonctionne à merveille (bien que j’ai choisi d’utiliser le stick analogique gauche pour se déplacer, à droite pour viser).

1. Aller à Paramètres système > Contrôleurs et capteurs > Modifier les attributions des boutons.

2. Créez un profil de contrôle pour GoldenEye.

3. Remappez le stick analogique gauche pour qu’il fonctionne comme analogique droit.

4. Remappez le stick analogique droit pour qu’il fonctionne comme analogique gauche.

5. Remappez le bouton ZR pour qu’il fonctionne comme ZL, afin que vous puissiez tirer avec ZR.

6. Remappez ZL pour qu’il fonctionne comme L, afin que vous puissiez viser manuellement avec ZL.

7. (Facultatif) Remappez L pour qu’il fonctionne comme B, afin que vous puissiez activer des choses avec L.

8. (Facultatif) Remappez R pour qu’il fonctionne comme A, afin que vous puissiez changer d’arme avec R.

(Vous devrez maintenant naviguer en utilisant le stick analogique droit et A/B ou L/R, selon que vous avez suivi les étapes 6 et 7.)

9. Lancez GoldenEye et commencez une mission en naviguant dans les menus avec le stick analogique droit.

dix. Faites une pause et passez à Les contrôles.

11. Passez de la version 1.1 Honey à la version 1.2 Solitaire.

12. Passez à Paramètreset réglez le paramètre Look Up/Down sur Upright.

Jouer à GoldenEye 007 sur Xbox

Les est jouable sur Xbox One et Xbox Series X et S. Un abonnement bien que les personnes qui possèdent une copie numérique de , la compilation de 30 jeux de classiques sortie en 2015, peut également accéder gratuitement à GoldenEye. Cela ne s’applique pas aux copies physiques de Rare Replay, et le jeu n’est pas disponible à l’achat séparément.

“Le jeu offre désormais des options de contrôle modernes (y compris la prise en charge de deux sticks analogiques) et un taux de rafraîchissement constant, fonctionnant à une résolution native 16:9 jusqu’à 4K Ultra HD (si pris en charge)”, Craig Duncan, responsable du développeur appartenant à Microsoft Rare, dit dans un article de blog marquant la sortie du jeu. “Il existe également une liste complète de réalisations Xbox à atteindre, dont certaines mettront certainement à l’épreuve le courage d’agents 00 compétents.”

Il offre donc des cloches et des sifflets plus modernes que la version Switch, mais manque de multijoueur en ligne (vous aurez toujours un écran partagé local).

Quel est le problème avec GoldenEye 007 ?

Le retour de GoldenEye a été révélé dans un Diffusion en direct de Nintendo Direct Septembre dernier.

En tant que lien sous licence avec le film de 1995 qui a présenté l’acteur Pierce Brosnan comme le légendaire agent secret britannique, le jeu a été acclamé par la critique pour sa campagne solo amusante et son multijoueur compétitif épique en écran partagé. C’est devenu le N64 troisième titre le plus venduavec 8,09 millions d’unités vendues – il n’a été dépassé que par Super Mario 64 et Mario Kart 64, qui se sont vendus respectivement à 11,91 millions et 9,87 millions d’exemplaires.

Rare a également développé le suivi de GoldenEye Perfect Dark pour le N64 en 2000, avant Microsoft acquis la société en 2002.

Rare



Les fans s’attendaient à un remaster pour Microsoft Xbox Series X et S à révéler depuis des mois, puisque les réalisations pour elle ont fui plusieurs fois. Il aurait été sortie prévue sur Xbox 360 à la fin des années 2010, et une vidéo de gameplay étendue apparente est apparu en 2016. À l’époque, le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que le jeu droits de licence efforts compliqués pour l’obtenir sur la console. Les versions livrées sur Switch et Xbox ne sont pas des remasters, mais des versions améliorées du jeu original.

Le développeur original David Doak, dont le visage était célèbre utilisé pour l’allié de Bond dans le jeu, le Dr Doaka exprimé à la fois sa joie et son mécontentement dans une déclaration à CNET.

“C’est réconfortant et très spécial de voir l’effusion d’amour et de nostalgie pour le jeu, c’est incroyable d’avoir fait partie de l’équipe qui a créé quelque chose qui a touché tant de gens de manière positive”, a-t-il écrit. “C’est décevant qu’aucune des parties impliquées dans cette réédition n’ait tenté d’impliquer l’équipe d’origine de quelque manière que ce soit. C’est minable et malhonnête.”

Doak tweete régulièrement sur le jeu et dialogue avec les fans. En septembre dernier, il a posté une photo de lui-même habillé comme son homologue du jeu, et a plaisanté en disant que les joueurs ne devraient pas “venir pleurer” s’ils ont du mal à déverrouiller la tristement célèbre triche Invincibilité. C’est l’un des défis les plus difficiles du jeu – vous devez battre le niveau Facility en moins de 2 minutes et 5 secondes pour l’obtenir. il est longuement parlé du développement du jeu au fil des ans, et a tweeté une photo de 1997 de l’équipe de développement d’origine mercredi.

Lire la suite: GoldenEye à 20 ans : nous élevons un Martini pour un jeu classique

Cette année marque le 70e anniversaire de la première apparition de Bond, dans le roman de l’auteur Ian Fleming . L’année dernière c’était le 60e anniversaire de la franchise de films Bond — avec le dernier film Pas le temps de mourir maintenant disponible pour diffuser sur – mais la série est en pleine mutation alors que les fans attendent l’annonce de Le successeur de Daniel Craig dans le rôle. Le développeur Hitman IO Interactive est également travaille sur son propre jeu Bond.