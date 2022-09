Chargez vos PP7 silencieux et amorcez ces mines distantes : GoldenEye 007 vient à Commutateur Nintendo en ligneajoutant le multijoueur en ligne pour la première fois, la société a révélé dans Le livestream Nintendo Direct de mardi. Le jeu de tir à la première personne sur le thème de James Bond rejoindra “bientôt” la sélection de classiques de la Nintendo 64 sur Switch, a annoncé la société.

Il viendra aussi à Passe de jeu Xboxet le développeur Rare tweeté que cette version inclura “des réalisations, une résolution 4K et un framerate plus fluide”. Il n’est pas clair si les visuels de la version Switch seront mis à jour (la console de Nintendo ne prend pas en charge 4K ; nous avons demandé à Nintendo et Rare de clarifier) ​​ou resteront plus proches de l’original N64, mais les versions Switch et Xbox sortiront le même jour.

25 ans après sa sortie originale, découvrez GoldenEye 007 fidèlement recréé pour les consoles Xbox. Inclut des réalisations, une résolution 4K et une fréquence d’images plus fluide, même en mode multijoueur local en écran partagé ! Bientôt sur @XboxGamePass. pic.twitter.com/kpBlJKqFR9 – Rare Ltd. (@RareLtd) 13 septembre 2022

GoldenEye 007 a frappé le N64 en 1997, en tant que lien sous licence avec le film de 1995 qui a présenté l’acteur Pierce Brosnan comme le légendaire agent britannique. Le jeu a été acclamé par la critique pour sa campagne solo amusante et son multijoueur compétitif épique en écran partagé. Microsoft développeur acquis Rare en 2002.

Les fans s’attendaient à un remaster pour Microsoft Xbox Series X et S à dévoiler depuis des mois, puisque des réalisations pour ce remaster ont fui plusieurs fois, donc cela pourrait arriver bientôt. Il aurait été sortie prévue sur Xbox 360 à la fin des années 2010, et une vidéo de gameplay étendue apparente est apparu en 2016. À l’époque, le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que le jeu droits de licence efforts compliqués pour l’obtenir sur la console.

Lire la suite: GoldenEye à 20 ans : nous élevons un Martini pour un jeu classique

Cette année marque la 60e anniversaire de la franchise de films Bond — avec le dernier film Pas le temps de mourir maintenant disponible pour diffuser sur – mais la série est en pleine mutation alors que les fans attendent l’annonce de Le successeur de Daniel Craig dans le rôle. Le développeur Hitman IO Interactive est également travaille sur son propre jeu Bond.