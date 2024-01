Golden Triangle Ventures lance le développement de Destino Ranch, un lieu de divertissement immersif dans le cadre de sa division divertissement

Golden Triangle Ventures, Inc.

LAS VEGAS, 30 janvier 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — via IBN — Golden Triangle Ventures, Inc. (OTC PINK : GTVH) (« GTV » ou la « Société ») est ravi d’annoncer le développement de Destino Ranch à travers sa division Divertissement (Lavish Entertainment). Destino Ranch est sur le point de devenir une destination de choix pour la musique, le divertissement et l’art de classe mondiale tout au long de l’année, rivalisant avec d’autres sites événementiels à grande échelle et bien connus. Le site complet de 638 acres prévu pour Destino Ranch est idéalement situé à quelques minutes en voiture de grandes villes telles que Phoenix, Los Angeles et Las Vegas et a accès à près de 22 000 visiteurs empruntant le couloir chaque jour. Au-delà de la musique et du divertissement, Destino Ranch a l’intention de compléter les magnifiques attributs naturels du désert de Mojave avec une galerie d’art de classe mondiale, dotée d’expositions tournantes, d’installations permanentes à grande échelle et bien plus encore.

Lavish Entertainment (Lavish) a travaillé avec diligence, aux côtés d’ABI Create et de son fondateur, Marco Moreno, le nouveau président de Lavish, pour créer la vision innovante et propice de Destino Ranch qui cherche à devenir l’incarnation unique du divertissement, de l’art et de l’expression créative. dans un lieu naturel à couper le souffle qui offre un accès toute l’année à toutes ses attractions.

Steffan Dalsgaard, PDG de GTV et fondateur de Lavish Entertainment, déclare : « Le développement de Destino Ranch inaugure un nouveau chapitre plus qu’incroyable pour Lavish Entertainment. Notre nouveau président de Lavish, Marco, et moi-même croyons sincèrement que ce projet phare sera un lieu et un complexe unique en son genre qui révolutionnera ce que les gens considèrent comme un lieu de musique et d’art. Notre plan est de développer une destination de renommée mondiale offrant un niveau supérieur d’équipements, de services, d’expositions et d’attractions, ainsi que bien plus qu’un simple terrain de festival.

Au-delà d’une production musicale de classe mondiale et de pointe, Destino Ranch offrira les fonctionnalités suivantes :

Galerie de consignation d’œuvres d’art à grande échelle et espace d’exposition

Terrains de glamping, terrains de camping et aires de camping-car

Destino Bar, Grill & Salon

Centre commercial et de vente au détail sur place

Diffusion en direct Prestations de service

Événements d’entreprise, ateliers et retraites

Le Destin Podcast

Marco Moreno, le nouveau président et directeur de l’exploitation de Lavish Entertainment, a déclaré avec enthousiasme : « Destino Ranch est l’aboutissement de plus d’une décennie d’expérience dans la planification et l’exécution de projets et de production d’événements à grande échelle. Notre objectif est d’offrir à nos clients des expériences mémorables qui changeront leur vie et qui captiveront leur esprit pour les années à venir. Alors que nous prévoyons que Destino Ranch deviendra une attraction de renommée mondiale, nous sommes fiers de présenter le lancement de ce projet et sommes impatients de partager d’autres développements passionnants avec nos actionnaires dans les semaines à venir.

Pour rester à jour sur les informations détaillées sur Destino Ranch, veuillez visiter notre site Web et nos pages de médias sociaux ci-dessous.

Site Web du Ranch Destino : www.DestinoRanch.com

Destino Ranch Instagram: @DestinoRanch

Twitter de Destino Ranch : @DestinoRanch

À propos de Lavish Entertainment, Inc.

Lavish Entertainment, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Golden Triangle Ventures opérant sous sa division Entertainment. Menant actuellement ses activités à Las Vegas, dans le Nevada, la société a commencé ses activités en 2017 et a été créée avec la vision de devenir reconnue à l’échelle nationale dans la production de concerts. La société compte actuellement plus de 30 000 abonnés à l’échelle nationale et près de 100 membres d’équipe qui ont aidé Lavish à organiser avec succès certains des concerts de musique de danse électronique les plus excitants à Las Vegas. Lavish Entertainment s’efforce de produire des événements professionnels de haute qualité qui offrent une expérience immersive grâce à une production et une mise en œuvre sonore de pointe.

Lavish Entertainment a récemment nommé Marco Antonio Moreno au poste de nouveau président et chef des opérations. M. Moreno est le fondateur, concepteur principal et chef de projet principal d’ABI Create, LLC (« ABI »). Créée en 2015 et basée à Phoenix, en Arizona, ABI est une société de gestion et de production d’événements à service complet offrant :

Organisation, gestion, production et logistique d’événements

Planification du site et permis

Construction et sous-traitance

Conception et fabrication sur mesure

Et plus

ABI Create a mis en œuvre avec succès sa vision d’entreprise consistant à fournir une production haute fidélité à des installations à grande échelle couvrant les principaux festivals de musique, les événements sportifs majeurs et les conventions notables à travers les États-Unis. Des exemples de travaux collaboratifs notables incluent des projets produits pour :

Super Bowl de la NFL

Comic-Con de San Diego et de New York

EDC & Camp EDC et autres événements insomniaques

Festival de musique de Bonnaroo

Le Waste Management Phoenix Open et Arnold Palmer Invitational

Homme brûlant

Plus d’informations sur M. Moreno ainsi que sur ses collaborateurs, partenaires et équipe peuvent être trouvées ici https://www.abicreate.com/ ou @marco.a.moreno

ABI a été un membre crucial de l’équipe dans la production de l’événement du Nouvel An Playa Playground de Lavish Entertainment (« Playa »). Organisé le 31 décembre 2021, Playa était un festival de musique de bon augure et à grande échelle de style Burning-Man organisé au centre-ville de Las Vegas qui a redéfini le niveau d’événement que Lavish peut offrir. En raison du rôle joué par ABI dans l’exécution de Playa, le PDG de Golden Triangle Ventures, Steffan Dalsgaard, a choisi M. Moreno pour diriger la nouvelle vision de Lavish et contribuer à l’objectif commercial primordial de la société consistant à devenir un leader de l’industrie, innovant et at- société de production de divertissement musical et artistique de premier plan.

À propos de Golden Triangle Ventures, Inc.

Golden Triangle Ventures, Inc. ou « GTV » est une société de conseil aux multiples facettes, qui opère en tant que société mère poursuivant des projets dans les secteurs de la santé, du divertissement et de la technologie, ainsi que d’autres qui apportent une valeur synergique à ces trois divisions principales. La Société vise à acheter, acquérir et/ou coentreprise avec des entités établies dans ces domaines d’activité. Les biens et services représentés sont animés par des innovateurs passionnés et engagés sur ces marchés. La société prévoit d’utiliser ses relations et de créer une plate-forme permettant aux entreprises nouvelles et existantes de renforcer leurs produits et/ou services. Les trois points du Triangle d’Or représentent exclusivement les trois secteurs dans lesquels cette société vise à faire des affaires. Golden Triangle Ventures se concentre fortement sur l’acquisition d’un portefeuille bien diversifié de sociétés sous un même toit, qui sont toutes gérées et détenues par la Société. Une formidable équipe de professionnels soutient chaque division et continue d’aider l’entreprise à se développer quotidiennement. Le fait d’être une société cotée en bourse donne la possibilité de fournir le soutien nécessaire pour aider chaque filiale à devenir l’entreprise que la direction estime qu’elle peut devenir et qu’elle deviendra.

Le modèle commercial de Golden Triangle Ventures s’appuie sur la volonté d’intégration verticale visant à réduire les coûts et à maximiser les marges. La direction s’efforce d’acquérir des entités et des actifs qu’elle comprend parfaitement, qui maintiennent la perspective d’une croissance exponentielle à long terme. La mission est de fournir les ressources nécessaires à chaque filiale pour générer des bénéfices, puis de leur permettre de s’influencer mutuellement et de maximiser leur impact économique. De plus, GTV fournit un service professionnel de représentation d’entreprise à différentes entreprises de ces secteurs tout en les conseillant sur une variété d’objectifs de développement commercial.

L’épine dorsale de cette entreprise est véritablement une équipe de conseillers professionnels cherchant à aider les entreprises ayant une multitude d’objectifs d’entreprise. Grâce à un vaste éventail de relations, la direction peut aider à surmonter une gamme dynamique d’obstacles liés au projet tout en maintenant un service de qualité pour chaque client que la société représente. Quels que soient les besoins, l’équipe impliquée peut aider à faciliter de nombreuses transactions différentes pour toutes les parties impliquées. Le réseau de relations s’étend aux experts de l’industrie qui peuvent aider à la gestion de projet, à l’approvisionnement en produits, à la mise en œuvre de projets d’agriculture industrielle et bien plus encore. Golden Triangle Ventures développe des stratégies et des plans détaillés adaptés à chaque besoin et objectif de l’entreprise dans tous les domaines d’activité.

Le modèle économique de GTV se concentre sur le groupe d’intérêts suivant :

Acquisitions / Actifs / Participations – La Société possède actuellement un portefeuille unique d’entreprises qui sont toutes développées et soutenues par GTV, chacune ayant un objectif commun : avoir un impact positif sur le secteur dans lequel elles opèrent.

Prestations de service – Les services sont déployés via Golden Triangle Ventures pour répondre à toutes les opportunités uniques au sein de son opération. La Société propose également ses services pour sélectionner des opportunités qui pourraient développer une valeur synergique au sein de la relation entre les deux sociétés grâce au résultat de ses efforts.

Investissements – La direction identifie les opportunités à forte valeur ajoutée et propose des investissements en capital dans plusieurs entreprises et projets en cours de développement. Chaque investissement est complété par une approche pratique visant à aider à développer l’orientation globale et le plan stratégique pour chaque opportunité.

www.GoldenTriangleInc.com

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations présentées dans ce communiqué de presse contiennent des « informations prospectives », y compris des « informations financières prospectives » et des « perspectives financières », en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement appelées ici déclarations prospectives). À l’exception des déclarations de faits historiques, les informations contenues dans le présent document constituent des déclarations prospectives et comprennent, sans s’y limiter, (i) les performances financières projetées de la Société ; (ii) la réalisation et l’utilisation du produit de la vente des actions offertes aux termes des présentes ; (iii) le développement attendu des activités, des projets et des coentreprises de la Société ; (iv) l’exécution de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, y compris en ce qui concerne les futures activités de fusions et acquisitions et la croissance mondiale ; (v) sources et disponibilité de tiers…