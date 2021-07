Golden Toilet vole la vedette lors d’une enquête sur les pots-de-vin dans le somptueux manoir d’un policier russe

Dans le cadre d’une enquête, un policier russe a été limogé pour corruption. Le colonel Alexei Safonov, 45 ans, chef de la police de la circulation dans la région sud de Stavropol a été arrêté pour avoir dirigé un gang mafieux avec 35 de ses officiers. L’enquête révèle qu’il a accepté des pots-de-vin pour financer des modes de vie somptueux. Safonov et six membres du « réseau criminel », dont un actuel et un ancien inspecteur de la circulation, ont été arrêtés et feront face à des accusations qui pourraient conduire à 15 ans de prison, rapporte le Daily Mail.

Pendant ce temps, le site Web du comité d’enquête a publié une vidéo qui montre le manoir extravagant de cet officier souillé. La majeure partie de la partie intérieure du manoir est recouverte d’or. Cependant, Safonov a dépensé beaucoup d’argent dans la salle de bain où ses toilettes sont somptueusement décorées d’or.

Les sols et les murs sont carrelés de marbre, un immense miroir de style baroque est accroché en arrière-plan à côté du meuble de salle de bain est peint d’or. Les murs de la chambre sont en papier peint doré. L’escalier aux fresques du plafond est composé d’or.

Alexey Safonov aurait fait tout ce luxe en extorquant des automobilistes locaux et en vendant des laissez-passer aux chauffeurs de camion pour échapper aux contrôles de sécurité.

Selon la source, un total de 80 recherches ont été menées avec des preuves directes de près de 200 000 £ de pots-de-vin récents.

