Golden State Warriors vs Toronto Raptors: Trois grands points de discussion | Nouvelles de la NBA

Cela ne semble peut-être pas le plus divertissant des affrontements, mais il y aura plus qu’un élément d’intrigue lorsque les Golden State Warriors affronteront les Raptors de Toronto ce dimanche, en direct sur Sky. Les deux équipes ont besoin d’une victoire, et pourtant aucune ne présente un récit convaincant qu’elles peuvent la revendiquer.

1) Blessures et rotation

Cela n’aide pas leurs malheurs actuels sur la route, mais la liste des blessures des Warriors pourrait être plus longue que ce que les champions en titre ne s’attendaient à ce qu’elle soit.

Le dernier ajout à la liste, et peut-être le plus préoccupant, est Stephen Curry. Le talisman des Dubs est parti au cours du quatrième quart de la défaite 125-119 contre les Indiana Pacers mercredi soir après s’être blessé à l’épaule gauche.

L’entraîneur Steve Kerr a déclaré: “Il va passer une IRM demain. Donc, vous savez, il a été exclu, vous savez, au milieu du quatrième. Le personnel d’entraînement m’a dit qu’il n’allait pas jouer le reste de la nuit. Et nous verrons. Nous verrons comment il va demain.

Le rejoindre est Klay Thompson, qui passe actuellement par la gestion des blessures, Andrew Iguodala, mis à l’écart avec un problème de hanche, et Andrew Wiggins, qui a été déclaré indisponible cette semaine en raison d’un problème persistant à l’aine.

Draymond Green a été expulsé au quatrième quart et son implication dans le match de ce week-end pourrait être déterminante.

Cela laisse les Warriors très tendus en ce qui concerne les choix de la première équipe, et vous pouvez vous attendre à ce que Jordan Poole, qui était en bonne forme ces derniers temps, et Andrew Wiseman, de retour de son passage dans la G-League, commencent.

Si Curry est incapable de démarrer du tout, cela met une autre pression sur les choix de Kerr, offrant aux Raptors plus d’opportunités de faire ce que les Pacers ont fait lors de leur victoire en milieu de semaine.

2) Les incohérences des rapaces

Gagner une semaine contre les Lakers de Los Angeles, être balayé par les Kings de Sacramento la suivante, dans un match où les Kings ont dominé après le premier quart-temps. Cela a été l’histoire de la saison des Raptors jusqu’à présent.

Même au sein de cette défaite, il y avait de nombreuses occasions d’accumuler des points, et toute structure défensive aurait stoppé le score effréné du Magic. Au lieu de cela, il a été laissé à Fred VanVleet, qui a marqué un sommet de la saison de 39 points, de recoller les morceaux.

Scottie Barnes n’a pu contribuer qu’avec 27 points, tandis que Pascal Siakam en a ajouté 19. Les Kings ont partagé les points de manière beaucoup plus amicale, rendant une mince victoire de 124-123 beaucoup plus imposante. C’était une démonstration de démantèlement défensif.

En plus de cela, les Raptors n’ont pas retourné le ballon en première mi-temps, ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire de la franchise qu’ils le font.

Même avec les Warriors tellement épuisés, il y a plus qu’assez de désordre dans la configuration défensive de Toronto pour suggérer que Poole and Co pourrait faire un travail léger avec cette équipe.

3) Bataille du mal

Ces deux équipes cherchent à grimper au classement de la Conférence, les Warriors plus dans les têtes de série des séries éliminatoires que les Raptors. Les deux sont également en proie à des faiblesses défensives, à des problèmes avec des joueurs individuels, ainsi qu’à des confrontations douteuses avec d’éventuels joueurs de secours.

Pour l’équipe de Kerr, ils ont rendu la victoire trop facile aux Pacers, menés par Benedict Mathurin qui venait juste de revenir d’une blessure, mais n’a pas eu à se forcer pour ses 24 points.

Les Raptors, cependant, ont prouvé qu’ils sont vulnérables aux attaques à haut score et, plus inquiétant, incapables de répondre avec les leurs. En effet, lors de la défaite contre le Magic, Toronto a tiré 6 en 21 à trois points, égalant son moins de trois points de la saison (rappel : ils ont également concédé 50 points dans les 12 premières minutes).

C’est vraiment une bataille des méchants, des problèmes qui continuent de maudire et d’atténuer ces deux côtés. Toute action de Curry devrait élever les Warriors en position gagnante, mais peut-être que Poole et Wiseman, et peut-être même Jonathan Kuminga, pourraient être en mesure de prouver à leur entraîneur pourquoi ils méritent d’être plus que de simples gars de rotation.