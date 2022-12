Golden State Warriors vs Boston Celtics : Quatre grands points de discussion | Nouvelles de la NBA

Deux titans de la ligue s’affrontent samedi soir, 178 jours après la finale des éliminatoires de la NBA de la saison dernière, alors que les Boston Celtics, actuellement la meilleure équipe de la ligue, et les Golden State Warriors, dirigés par Stephen Curry, s’affrontent.

Revenons un instant en juin avant de plonger dans les détails. Les Celtics détenaient une avance de 2-1 dans la série et une avance de six points à la mi-temps à domicile lors du quatrième match avant que Curry et les Warriors ne se tournent vers le style pour remporter leur quatrième titre en huit ans.

Curry a accumulé 43 points dans ce match et Andrew Wiggins était en excellente forme pour le soutenir. Bien que très peu de choses aient changé pour le talisman des Dubs, l’équipe est dans un état très différent de celui de l’été dernier.

Six mois plus tard, les Warriors affrontent les Celtics pour la première fois cette saison. Leurs adversaires ont une fiche de 19-5, en tête du classement de la Conférence Est, alors qu’eux-mêmes ont connu un début d’action chancelant.

Donc, nous avons prévisualisé les quatre grands points de discussion à noter avant l’action à succès, en direct sur Sky Sports Arena à 1h30 le dimanche…

1) Les garçons de Boston

Non seulement la meilleure équipe de la ligue, mais aussi le meilleur duo d’attaquants de la ligue – Jaylen Brown et Jayson Tatum. Tatum joue au niveau MVP, tandis que Brown en fait plus qu’assez pour suivre le rythme.

La statistique la plus révélatrice est peut-être qu’ils sont les deux seuls joueurs de la ligue cette saison à avoir cumulé plusieurs matchs d’au moins 30 points et 10 rebonds. Une classe au dessus du lot.

Pour Tatum, c’est un territoire familier. Il a atteint cette statistique cinq fois cette saison, y compris lors du premier match de l’année contre les 76ers de Philadelphie lorsqu’il a récolté 35 points et 12 rebonds.

Brown a fait le voyage jusqu’à ce sommet particulier à deux reprises, avec sa dernière aventure enregistrée dimanche.

Bien sûr, il serait très facile de dire que les succès de Boston sont uniquement dus à la paire, mais il est très difficile de regarder au-delà lorsque l’équipe est à 19-5 avant le choc du week-end.

2) L’inquiétant deuxième acte des Warriors

S’il y a un problème flagrant qui se démarque au sein de la franchise Warriors cette saison, ce doit être l’unité secondaire.

Les choses ont semblé assez fonctionnelles avec Curry, Klay Thompson et Draymond Green sur le sol. Mais de façon inquiétante, les performances désastreuses commencent à fleurir même si l’un des partants est remplacé.

Cela représente environ un cinquième des minutes totales des Warriors de la saison, le plus souvent à la suite de l’intervention de Jordan Poole ou de Kevin Looney.

Poole, qui a décroché une prolongation de contrat de 140 millions de dollars lors de la pré-saison, n’a pas été entièrement une mauvaise décision. Par exemple, il a marqué 23 points lors de la défaite atroce contre les Indiana Pacers, tentant d’inspirer un retour qui ne s’est jamais produit. Dans la défaite contre le Jazz, il a cassé un sommet en carrière de 36 points.

Pourtant, s’il ne reçoit pas d’espace pour les trois filets, il devient inexistant. La même chose peut être dite pour Looney. Les autres membres de l’unité secondaire ne s’en sortent pas beaucoup mieux. James Wiseman a été envoyé à l’affilié des Warriors G-League (bien qu’il ait été rappelé) pour travailler sur sa défense et Jonathan Kuminga a vu ses minutes considérablement réduites après que des questions se soient posées sur son éthique de travail.

Les options de Steve Kerr sont limitées dans ce sens. Et il y aura très peu de place à l’erreur face à une équipe dynamique de Boston.

3) Curry en crise ?

Curry passe une mauvaise journée ? C’est une rareté. En fait, cette saison, il est en moyenne et sur la bonne voie pour contourner les chiffres qu’il a mis en place lors de sa saison gagnante MVP.

Seuls Tatum et Luka Doncic des Dallas Mavericks le surpassent peut-être. Et pourtant, lors de la défaite contre les Pacers, dans un autre calendrier empilé de la NBA, la recrue Andrew Nembhard a fait plus qu’assez non seulement pour frustrer Curry, mais aussi pour triompher de lui.

Il n’a enregistré que 12 points sur 3-17 tirs depuis le terrain et 2-10 depuis les profondeurs en 38 minutes. Bien qu’il puisse y avoir des raisons de dire que Curry souffrait d’une blessure à la cheville qu’il a subie, il n’a pas été en mesure d’ébranler la défense acharnée des Pacers.

Curry a également été marqué de manière agressive par Nembhard, ce qui pourrait être un point d’attaque pour les Celtics ce week-end.

Boston n’est pas le genre d’équipe qui insistera fort, choisissant plutôt d’empiler des ressources dans une attaque de transition, mais Nembhard aurait pu leur montrer le moyen de s’assurer que l’attaque des Dubs reste silencieuse.

4) Plus de blessés ?

Curry n’est pas le seul à se demander s’il commencera les matchs cette semaine. Mercredi, il a été rejoint sur la table médicale par Green, qui souffrait d’une poussée à la hanche. Green a raté des matchs en décembre et janvier derniers à cause de cela, mais a passé la récente intersaison à réhabiliter avec diligence ses problèmes. On ne sait toujours pas s’il sera tourné pour Poole dans le calendrier.

Wiggins, quant à lui, s’est absenté pendant une deuxième semaine consécutive avec une souche d’abducteur droit. Kerr a souligné avant l’action de lundi dernier que Wiggins allait bien et ne serait pas mis à l’écart plus longtemps.