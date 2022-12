Golden State Warriors : Quatre raisons du bilan inquiétant des Dubs sur la route | Nouvelles de la NBA

Les Golden State Warriors ont subi leur 12e défaite à l’extérieur de la saison mardi soir, échouant contre les Milwaukee Bucks pour continuer leur misérable record sur la route.

Les champions en titre n’ont remporté que deux matchs à l’extérieur du Chase Center cette saison dans une course qui menace de faire dérailler leur saison même à ce stade précoce.

Nous examinons quatre des principales raisons de leur mauvaise forme à l’extérieur, ainsi que la façon dont les Warriors pourraient être en mesure de se débarrasser de performances telles que celle de mardi contre les Milwaukee Bucks.

1) Faute ou pas faute ?

Chaque équipe, quel que soit le sport, dira toujours qu’elle a du mal avec les appels d’arbitrage.

Étant donné que les Warriors ont été giflés de cinq fautes techniques lors de leur décevante défaite 128-111 contre les Bucks, il y a peut-être des raisons d’admettre qu’ils font vraiment partie de ces équipes.

Faits saillants des Golden State Warriors contre les Milwaukee Bucks lors de la semaine 9 de la saison NBA.



Regardez de plus près, cependant, et au moins trois de ces fautes proviennent de la dissidence. Cela a commencé au premier quart avec Jordan Poole, qui a exprimé son mécontentement face à un non-appel après avoir effectué un lay-up contesté. Smack – faute technique. Puis plus tard, Stephen Curry et l’entraîneur Steve Kerr ont reçu des techniciens après s’être disputés sur un non-appel sur le trois points de Curry. Smack – deux de plus.

Les deux autres, plus tard au troisième trimestre, étaient sans doute plus controversés. Mais cela va sans dire : les Warriors ne peuvent pas toujours se dire malchanceux, ou du mauvais côté des décisions d’arbitrage, quand ce sont eux qui s’enlisent dans la boue.

Se mettre dans des positions où ces fautes ne sont pas appelées est évidemment la clé, et assez intéressant, cela commence notre prochain point.

2) Transition et défense intérieure

C’est une façon élégante de dire défendre dans la peinture, et quand il y a des revirements de possession – quelque chose avec lequel les Warriors ont lutté toute la saison, et une tendance qui s’est poursuivie lors de la défaite d’hier.

En effet, les Bucks ont intimidé les champions en titre dans la peinture, marquant 48 points contre 30 pour Golden State. Ils sont également allés 33 pour 53 à l’intérieur de l’arc, tandis que les Warriors n’ont fait que 18 de leurs 45 tentatives à deux points.

Une partie de cela doit être due à la dynamique changeante des tâches défensives de Draymond Green.

Green était autrefois le meilleur garde défensif des Warriors, sur le bord, en transition, gardant le ballon en mouvement rapide. Les blessures, la rééducation et le temps passé loin de Curry et Klay Thompson ont eu un impact profond sur cela, rendant les Dubs plus vulnérables aux attaques de l’opposition, dirigées par des gens comme Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks lance un dunk monstre en transition contre les Golden State Warriors.



Ajoutez une rotation douteuse au mélange et vous obtenez une équipe qui commence lentement à se désagréger lorsqu’elle n’a pas le ballon.

Cela conduit alors à des fautes, et éventuellement à des fautes techniques, car vous êtes constamment déjoué. Il n’aide pas non plus à être surdimensionné non plus.

3) Drame hors cour

Il se passe beaucoup de choses sur le terrain, mais cette saison, pour les Warriors, cela a également été égalé en dehors du terrain.

Cela a commencé avant même le début de la campagne 2022/23, lorsque Green a frappé Poole à l’entraînement. Kerr et co ont balayé ce gâchis sous le tapis, avec Green ramené dans le giron pour la soirée d’ouverture et Poole récompensé pour son impressionnante contribution au championnat des Warriors avec un contrat de quatre ans.

Ils ont gardé Green, sachant qu’il serait la clé de la défense de leur titre, mais il a continué à se retrouver au centre du drame.

Mardi, lors de la défaite contre les Bucks, un fan a été expulsé pour avoir menacé l’attaquant des Dubs. La semaine dernière à Dallas, il a également été condamné à une amende de 25 000 $ pour un autre incident avec un spectateur sur le terrain.

Ce n’est peut-être pas la principale raison pour laquelle il y a des problèmes à Golden State, mais cela n’aide certainement pas les choses.

4) Le retour du banc douteux

On peut avoir l’impression que cette ligne se répète à chaque défaite des guerriers, mais qu’en est-il de cette unité secondaire ?

Bien sûr, Poole a l’air mieux, et de plus en plus semble prêt pour une grande performance. James Wiseman a également été flashy depuis son retour de la filiale G-League des Warriors.

Mais là où au début de la saison le problème était que le banc n’était tout simplement pas assez bon, les problèmes résident maintenant dans la cohérence.

Image:

Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks est victime d’une faute de Jordan Poole des Golden State Warriors.





Vous pourriez dire que c’est un motif de progression, mais l’élément inquiétant est que le banc ne fonctionne pas contre des adversaires sur des séquences de défaites, ou ceux qui ont en moyenne moins de 10 victoires cette saison (voir la défaite contre les Indiana Pacers).

Hier, alors que le match était hors de portée, Kerr a décidé de faire appel à ses renforts, l’un d’eux étant Patrick Baldwin Jr, qui a fait deux 3 points et terminé avec six points.

C’est un problème que Kerr a déjà admis cette saison. S’il peut aider davantage de ces joueurs de sauvegarde à grandir comme il l’a fait avec Wiseman, il y a peut-être encore de l’espoir.

Les Warriors font maintenant face à une période exténuante où ils ont cinq autres matchs sur la route en huit jours. Cela continue mercredi à Indianapolis contre les Pacers.

Ils devront espérer que sur cette course, ils pourront jeter le formulaire par la fenêtre.