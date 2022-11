Golden State Warriors 113-116 Dallas Mavericks: Stephen Curry et Steve Kerr réagissent à la défaite | Nouvelles de la NBA

Les Golden State Warriors ont été battus 116-113 mardi soir par un Dallas Mavericks dirigé par Luka Doncic, dans ce qui était une autre performance exceptionnelle du meneur slovène.

Doncic a illuminé l’American Airlines Center avec 41 points et 12 passes décisives pour conserver sa place au sommet du classement des meilleurs buteurs de la NBA et sceller le match.

L’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a toutefois souligné que les problèmes de la défense de son équipe étaient bien plus profonds que le leader des Mavs.

“Le tir de (Timothy) Hardaway a été la clé, je pense, dans la dernière ligne droite”, a déclaré Kerr. “Nous devons nous attendre à ce que les équipes fassent des tirs contre nous. Nous allons être encerclés sur le calendrier de chaque équipe.”

Les fragilités défensives ont continué d’affliger les Dubs au cours du premier trimestre de leur campagne 2022, Kerr étant obligé de tourner et de faire venir la jeunesse sur l’expérience pour reposer Curry et son acte de soutien.

Sans options secondaires pour soutenir Draymond Green et une presse dysfonctionnelle qui provient d’un banc douteux, il n’est pas surprenant que le bilan des Warriors sur la route ait été si lamentable.

Pourtant, même Stephen Curry a contribué à la défaite de mardi soir. Bien qu’il ait amassé plus de 30 points supplémentaires, le joueur de 34 ans a eu l’occasion d’égaliser le match dans les derniers instants, mais n’a pas réussi à tirer.

“Bang, bang situation”, a déclaré Curry. “Un jeu stupide de ma part pour ne pas prendre le lay-up. J’étais un peu confus quant au temps et au score, en optant pour le tir du héros. Je ne pensais pas que c’était un voyage au point où laisser le jeu s’épuiser . Mais qui suis-je pour le dire ?

L’équipe de Kerr, qui arrivait à ce match sur une séquence de quatre victoires consécutives, cherchera maintenant à réévaluer ses options alors qu’elle se dirige vers trois matchs sur la route contre les Chicago Bulls, les Houston Rockets et les Indiana Pacers.

Magic Doncic inspire les Mavs

Les Mavericks, cependant, chercheront à s’inspirer de ce match. Cette dernière victoire a mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives, et l’équipe semble être de bonne humeur en raison de la forme de son meneur de jeu talismanique et de son partenaire criminel Spencer Dinwiddie.

“Cela devient ennuyeux maintenant”, a déclaré l’entraîneur des Mavericks Jason Kidd en commentant Doncic. “Je veux dire, voyons quelque chose de différent. Peut-être le faire avec sa main gauche. Je plaisante juste !”

Même Curry n’a pas pu contester la nature de la performance de Doncic en disant: “Sa taille et ses compétences en matière de maniement du ballon vous gardent à l’affût tout au long du match, [and] que plus lui étant un buteur à trois niveaux, vous devez vous soucier de tout.

“C’est un ensemble offensif d’être un meneur de jeu et un marqueur. Vous voulez lui enlever quelque chose, mais il peut faire jouer après jouer.”